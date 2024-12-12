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12/12/2024

來自LOEWE的聖誕禮物靈感！聯乘京都Suna Fujita陶藝社、人氣Flamenco換上針織新裝，穿梭於童真夢境！

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Text: Christy Yiu

　　長期穩佔The Lyst Index頭三位最熱品牌，加上創意總監Jonathan Anderson連續第二年獲封英國年度設計師，相信LOEWE在接下來的日子仍是勢不可擋。在期待品牌的新動向之際，不妨先看看今年的節日系列。Jonathan Anderson再度與京都Suna Fujita陶藝社合作，帶領大家穿梭於一幕幕的童真夢境！

 

 

　　在Suna Fujita的詮釋下，來自深海、綠茵草地和遙遠外太空的趣致動物，化身為手袋和配飾上的主角。Flamenco 及Hammock 手袋上有八爪魚與烏賊圍繞，翩翩起舞；Puzzle和本年新登場的Pebble Bucket水桶袋則可見一頭巨鯨滑過，與海洋色調皮革互相呼應。至於秋冬必備的棕色和綠色系，則綴飾了兔子與倉鼠的模樣，活潑淘氣，別具可愛感。

 


Octopus Compact Hammock Bag in Nappa Calfskin $25,900
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Squid Mini Flamenco Clutch in Nappa Calfskin $18,950
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Whale Medium Pebble Bucket in Nappa Calfskin $24,600
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Whale Small Puzzle Bag in Nappa Calfskin $29,850
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　　若怕綴飾了圖案的手袋太難駕馭，人氣的Puzzle和Flamenco 手袋今季同樣換上全新的柔軟鹿皮、針織和金屬色材質，散發沉穩冬日氣息，加上偏大容量設計，適合隨身物品較多的寒冬天，手套暖包統統也能放進去！

 


Medium Flamenco Purse in Beaded Leather $64,850
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Small Puzzle Bag in Laminated Lambskin $28,850
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Medium Flamenco Purse in Mellow Nappa Lambskin $32,950
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　　LOEWE的聖誕系列已於即日起在品牌專門店及官網發售，還未想好聖誕禮物？今個周末去逛逛吧！

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