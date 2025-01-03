Pantone 2025代表色「摩卡慕斯」穿搭術！隨手一件棕色單品，配搭出冬日低調時尚造型

所謂新年新氣象，除了心境，穿搭也自然要跟上新一年的步伐！色彩研究所Pantone今年選擇了17-1230摩卡慕斯Mocha Mousse作為年度色調，色如其名，低調優雅的棕色，宛如一杯暖洋洋的熱巧克力，散發濃厚暖意。

相較去年的柔和蜜桃Peach Fuzz，摩卡慕斯更容易融入穿搭，隨手一件摩卡棕色系單品，搭配短裙、以百搭的白色的花紋相襯，輕輕點綴冬日優雅氣質，低調奢華。

#1 冬日必備：棕色大衣！

即使香港冬日不如外地般冷，但大衣仍是冬日不可或缺的單品。以棕色調的大衣搭配同色系的毛衣和頸巾，不用花費太多心力便能秒變時尚女生。在不太冷的日子，可以短裙搭配樂福鞋，這時候的焦點便落在襪子上，建議可白色或灰色短襪，容易配襯絕不會失手！

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