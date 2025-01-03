Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

03/01/2025

Pantone 2025代表色「摩卡慕斯」穿搭術！隨手一件棕色單品，配搭出冬日低調時尚造型

#Fashion #Mocha Mousse #穿搭 #Trending Items #棕色穿搭 #Pantone 2025代表色 #PANTONE #摩卡慕斯 #2025代表色 #冬日穿搭 #Mix & Match
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　所謂新年新氣象，除了心境，穿搭也自然要跟上新一年的步伐！色彩研究所Pantone今年選擇了17-1230摩卡慕斯Mocha Mousse作為年度色調，色如其名，低調優雅的棕色，宛如一杯暖洋洋的熱巧克力，散發濃厚暖意。

 

　　相較去年的柔和蜜桃Peach Fuzz，摩卡慕斯更容易融入穿搭，隨手一件摩卡棕色系單品，搭配短裙、以百搭的白色的花紋相襯，輕輕點綴冬日優雅氣質，低調奢華。

 

#1 冬日必備：棕色大衣！

 

　　即使香港冬日不如外地般冷，但大衣仍是冬日不可或缺的單品。以棕色調的大衣搭配同色系的毛衣和頸巾，不用花費太多心力便能秒變時尚女生。在不太冷的日子，可以短裙搭配樂福鞋，這時候的焦點便落在襪子上，建議可白色或灰色短襪，容易配襯絕不會失手！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

rebeca oksana（@rebecaoksana）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Linda（@linda.sza）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Linda （@linda.sza）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Audrey Notebaert（@mmequeenb）分享的貼文

 

下一頁：隨性Clean Girl棕白色穿搭公式

 

【你點睇？】恒指在2024年先跌後升，你點睇2025年港股走勢？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#Fashion #Mocha Mousse #穿搭 #Trending Items #棕色穿搭 #Pantone 2025代表色 #PANTONE #摩卡慕斯 #2025代表色 #冬日穿搭 #Mix & Match
More on Fashion

版主留言

Fashion Columnists
More
放大顯示
名廚食譜
Festive Cheer is in the air

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk