時尚斷捨離！與永續時尚品牌創辦人Hannah Griffith對談：如何著手整理衣櫃？學懂職場女性穿搭公式

新年伊始，「斷捨離」自然成為我們生活的關鍵字，把家居整理得井井有條，好好的迎接新一年，象徵新的開始。但作為女生，每次整理家居，衣櫃往往也是令人最頭痛的部分。光是逐一檢視每件衣物已耗上大量時間，不知從何入手，只能再一次放棄留待下年再戰。

想和編輯一樣扚起心肝整理衣櫃，先要學懂時尚斷捨離！這次DIVA邀請了奢華永續時尚諮詢服務品牌CREME創辦人Hannah Griffith，和我們大談永續時尚的哲學，讓大家輕鬆變得更美、更時尚。

C：Christy Yiu

H：Hannah Griffith

C：請你介紹一下CREME所提供的衣櫃管理服務。



H：我會為客人確保所有東西都是現在或將來會穿的。像是有些單品他目前不會穿，但想要保存起來以備將來使用，而正確的儲存方式，便可以延長這些單品的壽命。

C：為甚麼會有創立CREME的想法呢？



H：我在這個行業已經待了十多年，在大型奢侈品牌工作讓我覺得自己就像個銷售員，這讓我感覺不太好。我認為穿搭應具備情感和創意，以最好的方式表達自己，與衣櫃建立聯繫，才是我想帶給現代女性的想法。



在我的工作生涯中，我相遇過不少人，像是提供存儲服務的平台PAKT，它們協助我重新整理衣櫃，減少時尚浪費，就如我的明燈，讓我學懂如何照顧好衣櫃。一路走來，我意識到每個女性都需要理解關於時尚的斷捨離，這就是我成立CREME的原因。

C：作為造型師，你怎樣看待永續時尚？



H：老實說，永續發展並不是我最初考慮的重點，這也算是一個意外的收穫！因為世界上已經有太多衣服了，有時你在商店不一定能找到適合自己的款式，二手市場卻給你找到適合自己單品的機會。



永續時尚真正被忽視的是，它不在乎於你買甚麼單品或品牌，而是你應該要投放時間整理你的衣櫃，如果你和自己的衣櫃沒有聯繫，最終只會愈買愈多不必要的東西。如果大家真想要改變，我會建議先花半日時間整理你的衣櫃，重新愛上它。

C：說到整理衣櫃，你有甚麼專業建議？我們該如何著手整理？



H：新年正是為衣櫃「排毒」的好時機！首先，大家可檢查自己的衣櫃，拿出那些你一年多沒有穿過的衣服，以及不再需要的衣服。重新整理衣櫃時，最重要的是你能看到衣櫃的全盤面貌，因為你看不到，你就不會穿。



如果有任何一件單品是有固定意義的，像是「休閒／睡衣／居家」、「海灘／假期／罩衫」或「滑雪」這樣的服裝，就把它們拿出來，並設置一個專門的收納區域。先按單品類別，再按顏色組織。小貼士：可按袖長將上衣分類，然後按顏色排列，打造整潔外觀。



此外，大家亦不妨花點時間重新審視你的衣櫃。分析你喜歡和不喜歡的東西，這樣你便會看到自己的風格，有助於你將來挑選新的衣物。這亦是造型師的工作——幫助客人了解自己的風格喜好。如果有任何你喜歡但還沒穿夠的衣服，都可以拿出來挑戰自己呢！

C：那麼在你的日常穿搭中，有甚麼必備單品嗎？



H：我會說外套是最值得投資的單品，甚至可以改變一整套衣服的感覺。外套有一種力量，能夠真正定義一個人的性格。

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C：有甚麼時尚建議給我們嗎？



H：我認為找到屬於自己的風格和美學真的很重要。很多時候，大家都不清楚自己的風格，這令他們在穿搭上碰上很多困難。你的風格應該反映自己的生活方式和個性，像是品味、美學、喜歡去度假的地方等，這些都是影響你的因素。



我建議大家花點時間去了解自己，看看自己喜歡甚麼，像是你的靈感對象，把這一切都記下來，你會開始看到你喜歡的圖案和好看的衣服，像是印花、中性，還是更具剪裁感的風格。



對於職場女性，我建議大家可嘗試「升級」自己的穿搭，例如高跟鞋配搭西裝結構外套，而不是芭蕾舞平底鞋配羊毛衫！雖然我知道這很常見，但在辦公室，應該要帶上最好的自己。

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