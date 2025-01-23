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23/01/2025

2025時尚界寵兒：Mocha Mousse！以Hermès、Max Mara及Chloé搭出摩卡慕斯高級質感造型！

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Text: Charlotte Tsui

　　踏入2025年，色彩權威Pantone公布年度色是摩卡慕斯（Mocha Mousse）！由於只是色彩預計，所以有時年度色未能在時尚界大展拳腳，但這次的摩卡慕斯早已是時尚界的寵兒。所以編輯實在太欣喜了，因為這個顏色也是我大愛的顏色！上年年末也寫了一篇穿搭文章，大家可以在下面連結重溫！

 

Read More：

穿搭技巧 | 超易搭配的流行色系：療癒的可可、燕麥、咖啡色！從容上班、慵懶休閒及度假穿搭推薦！

 

　　Pantone在討論年度色時，認為在這個動盪的年代，每個人都在尋求心靈、身體上的安逸與健康，代表著和諧、療癒的顏色正正是大多數人需要的。他們還發現近來在所有設計界別，摩卡慕絲都有著舉足輕重的地位，顯然這個情況表達了大多數人的感覺與態度。有甚麼能比在意大利街頭的享受一杯濃郁、絲滑的摩卡更讓人感到享受、放鬆呢？

 

 
 
 
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　　「基於我們對日常愉悅的渴望，摩卡慕斯表達了一種深思熟慮的放縱。 精緻而豐盈，但同時又是不矯揉造作的經典，摩卡慕斯擴展了我們對棕色的認知，從謙遜和樸實到擁抱理想和奢華。融入了低調的優雅和自然的精緻，摩卡慕斯呈現出一種內斂且品味高雅的魅力。」Leatrice Eiseman — Pantone 色彩研究所行政總監

 

下一頁：Hermès、Max Mara及Chloé等品牌的高級質感造型

 

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