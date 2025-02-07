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07/02/2025

2025情人節｜Sexy Valentine：由內而外的性感！5個性感內衣品牌，若隱若現到可愛風格，給男友的情人節驚喜！

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Text: Charlotte Tsui

　　情人節不應只得男友為女生們準備晚餐、禮物，女生也要趁機給男友一個難忘的夜晚，牢牢捉住他的心！以往的情人節，編者都會分享情人節穿著，今年就來分享更貼身衣物——內衣！無論是新戀情，還是老夫老妻，除了浪漫的約會，火辣的性愛更能讓愛情升溫！

 

Read more：穿得性感不為誰，只為讓自己欣賞！3個小眾獨特的性感內衣品牌

 

#1 若隱若現的透視性感——BlueBella

 

          BlueBella 是一家英國內衣品牌，品牌在設計上運用許多蕾絲及透視網紗，內衣透視感極強。除了平常的蕾絲，還有特別的波浪紋營造花卉圖案，細緻精美，以及大膽可愛的蝴蝶結、愛心、紅唇圖案等等，性感同時流露著浪漫。

 

          除了蕾絲，品牌還有特別的物料設計，例如珍珠鏈條，高貴又性感，為特別日子增添情趣。

 

 
 
 
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BlueBella

官網：按這裡

 

下一頁：浪漫與大膽交織 ——Dallianse

 

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