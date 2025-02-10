情人節2025｜來自Hermès的情人節禮物提案！$5,000元以下入手愛馬仕人氣絲巾、百搭好看編織手環

才剛過了農曆新年，馬上又到情人節！雖然對沐浴愛河的情侶們來說，有愛的話每天也是情人節，但一年一度的大節日總不能兩手空空！今期，編輯部就為大家細選了數個來自愛馬仕的Valentine’s Day Gift idea，均是$5,000元以下便能入手，小小的一份禮物，既能表達愛意，又能逗她開心，何樂而不為？

若說Hermès的入門單品，我會建議從首飾入手，實用好看，總比家具擺設好。這枚不到$3,000元的Etrier編織手環在芸芸首飾品牌中最為性價比高。手環採用Swift小牛皮和金屬編織而成，中間位置的馬鐙釦環靈感源自品牌的馬術精神，容易搭配日常穿搭，價格亦是十分可取。

如果她偏好疊戴風格，不妨考慮Cartes a Jouer手環。手環設計幼細，精緻的Cartes a Jouer圖紋印花低調耐看，可按風格挑選不同配色，既能疊戴亦可單穿，散發悠閒風格。

絲巾能為穿搭增添柔美氣質，更是春夏天的配搭良物。想以可觀價錢入手愛馬仕人氣絲巾，推介Brides de Gala en Fleurs Twilly款式，圖案以花卉和鮮果勾勒出線條，絲巾尺寸小巧，淡雅的印花設計更顯優雅氛圍，除了能作為頭巾，亦可繞在手袋提把作裝飾之用，配戴方式千變萬化。

Bandana頭巾同樣是愛馬仕的人氣單品，本季最新的Les Canyons Etoiles款式由藝術家Pierre Marie設計，宛如在星空下馳騁，設計低調卻具意象，有著多達6種配色，當中以桑和的薰衣草紫色最為亮眼，沉穩高雅，襯托優美氣質。

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