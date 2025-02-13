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13/02/2025

日系女生都在戴！4個日本小眾首飾品牌推介：Soierie輕鬆搭配Y2K風格、PREEK氣質系輕珠寶，精緻設計為造型加分！

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Text: Onki

　　日本時尚女生擅於以飾品來彰顯出獨特的個人魅力，一件有質感的個性化飾品配件能讓穿搭瞬間變得與眾不同，即時提升整體穿搭的時尚感！今次精選出4個日本入門級、充滿質感與細節的首飾品牌，款式設計獨特之餘又易於駕馭。即使不很擅長穿衣配搭的女生，也能不廢力地為日常造型增添充滿時尚感的層次。

 

Z世代的Y2K風格！日系玩味飾品 Soierie

 

　　Soierie 牌創立於2009年，品牌名字源自法國的絲綢產地，品牌以「時光交織」的概念創作融合過去與未來、異素材等元素，目的就是想通過飾品為日常服裝增添精緻度。其招牌銀飾系列貫徹率性又帶點叛逆的設計，最愛玩味十足的萬字夾系列及圓珠鏈耳環，配搭Z世代的Y2K特穿衣風格，流露出小女生的媚態！

 

norme uncut clip necklace / Silver  ¥14,300

Source/Soierie

 

norme uncut clip bracelet / Silver ¥12,100

Source/Soierie

 

Ball chain hoop pierce ¥13,200

Source/Soierie

 

查詢：Soierie

 

下一頁：PREEK 傳統樹立飾品新標準 PREEK

 

 

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