首次躋身Lyst排行榜！極簡品牌COS穿搭公式：從必備針織毛衣到幾何設計配飾，盤點人氣單品！

Lyst的季度熱銷排行榜向來也是時尚業界的重要指標，身為消費者，亦能透過這個排行榜參透其中一二。日前Lyst公布了2024 Q4的十大品牌：Miu Miu繼續蟬聯榜首、Coach躍升10位至第五名、Loewe跌出三甲……當中令人亮眼的，是不屬奢侈品牌行列的COS，首次躋身排行榜第17位，比Ralph Lauren、Chloé還要高。

根據Lyst報告，COS在去年第四季在市場的需求量增加了16%，品牌的羊絨毛衣亦被視為The Row的平替版本，成為排行榜第五位人氣單品。

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來自瑞典的COS雖然是H＆M旗下品牌，但主打中高定價、持續性和極簡主義，在這幾年Quiet Luxury風潮下成為時尚界的大熱品牌，不少單品如雲朵袋、直身剪裁牛仔褲、Clean Cut T恤和氣球長裙等也甚受歡迎。品牌現時在港有6間分店，走勢算是不俗。

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價格只比Zara稍高、卻有著接近奢侈品的質量。在審美疲勞的時尚界中，COS能突圍而出也不無道理。趁著換季之際，今天不妨走進COS的衣櫥，看看有哪些本季不能錯過的人氣單品！

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上身必備Basic Items：針織毛衣！

如Lyst報告所言，COS的針織品確是品牌的人氣單品。從高領寬鬆厚毛衣，到日常圓領的Basic Items，不同剪裁設計，加上沉實高雅的配色，只需搭配一條簡單設計的直身襯或長裙已能穿出輕奢風格。品牌的針織品均使用乎合動物福利標準的羊毛纖維，一貫其永續時尚概念。

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