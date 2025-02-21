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21/02/2025

手袋保養術：參考Chanel、Louis Vuitton、Tiffany & Co.的保養指南，保值耐看不過時！

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Text: Christy Yiu

　　潮濕的回南天悄悄報到，家中衣櫥自然成為重災區，不想心愛的精品手袋遭殃，就要保養得宜。究竟精品手袋該如何存放、不同材質又應如何保養？其實不少大牌像是Chanel、Louis Vuitton和Tiffany & Co的網站，也列出了自家的保養建議，更是十分值得參考！

 

#1 Chanel皮革包款保養5點

 

　　Chanel的皮革手袋是市場上的保值選擇，想將來包包不會因殘舊而貶值，不妨跟品牌的官方保養建議，讓皮具狀態如新。

 

 
 
 
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　　1. 每個手袋不宜收納過多物品，以保持袋身優美外形。避免深淺不同的手袋與衣物長時間觸碰，減少皮革與衣物互相染色的機會。

 

　　2. 避免長時間暴露於陽光、燈光及潮濕環境。如手袋沾濕受潮，請以不起毛粒的吸水布輕抹乾。

 

 
 
 
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　　3. 用柔軟抹布，避免用任何會影響手袋皮質的護理用品。如要清除皮革表面污點，可用打圈方式輕擦。

 

　　4. 手袋應小心存放，盡量用雪梨紙包著手袋、肩帶或鍊帶，放入防塵袋直立式擺放。

 

　　5. 皮革手袋的天然光澤質感會隨時間更見光潤，加添歲月痕跡及美感個性。

 

　　如手袋為鑲晶石或及刺繡款式，亦應避免手袋與羊毛、絲綢及軟呢等細緻衣料長時間觸碰及摩擦；小羊皮手袋亦需要特別小心保養。

 

下一頁：Louis Vuitton帆布包保養

 

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