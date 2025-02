OL穿搭術：從隨性優雅到極簡知性主義，筆記這5大日本質感時尚品牌！

日牌TODAYFUL以「 A day in the life 」為標語 ,品牌總監吉⽥怜香原為《 ViVi 》時裝雜誌的讀者模特兒 ,於 2013 年創立個⼈品牌TODAYFUL。除了時尚女生最愛的BOYISH STYLE 日式型格休閒服外,還能找到同時可駕馭上班及休日需要的服裝。設計強調版型、剪裁及材質的搭配,兼具女人味和個性的單品百搭易襯 ,輕鬆營造出隨性卻不失質感的職場造型,能讓每日看似平凡無奇的生活添加些許變化。

You May Also Like