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05/03/2025

《花邊教主》Kelly Rutherford是現實中的時尚女王！3大知性高貴穿搭公式，職場女性的教科書！

#Old Money #Gossip Girl #造型 #Kelly Rutherford #淑女 #穿搭 #上班族 #Mix & Match #Celebrity Style #Fashion
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Text: Charlotte Tsui

　　出演《花邊教主》（Gossip Girl）中Lily角色的Kelly Rutherford早前出席了巴黎時裝周，她的幾個穿著演繹了知性女生的高貴造型，雖然離開鏡頭多年，依然風采不減。

 

 
 
 
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　　特別是她出席Schiaparelli高定時裝騷時，穿上了品牌的一席白色禮服，展現了Old Money般的低調奢華。她剛好坐在了在近年熱門劇《Emily in Paris》中飾演Sylvie一角的Philippine Leroy Beaulieu身旁，Beaulieu身穿剪裁設計特別的黑色禮服裙。一個來自美國，一個來自法國，一白一黑，戲裏戲外同樣都是成熟知性女性，兩人同框實在太養眼了！

 

 
 
 
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　　Kelly Rutherford在《花邊教主》中飾演淑女Lily van der Woodsen，是女主角Serena的媽媽，她舉手投足都流露千金的教養與氣質，每場戲都以最高貴、時尚的造型出境。現實中，Kelly Rutherford也涉獵藝術及時尚，是真正的時尚女王。她的日常造型簡直是職場女性的教科書，時尚又有氣質，大家快點來偷師吧！

 

下一頁： Tone-on-tone同色穿搭

 

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