當機能遇上時尚：Cecilie Bahnsen、SKIMS聯乘運動品牌，重新定義戶外運動穿搭！

當浪漫遇上極限機能!北歐仙氣品牌Cecilie Bahnsen與機能戶外服巨頭 The North Face 的聯乘系列,於巴黎2025春夏時裝展上亮相後,讓全球女生們磨拳擦掌誓要在3月13日開售日搶到手! Cecilie Bahnsen 擅長將柔美與帶建築感的剪裁結合,從 2022 年便開始與 ASICS 合作推出聯乘系列波鞋,每次都引起搶購潮,25年春夏就改與與機能界戶外服裝巨頭 The North Face 推出聯乘,無疑是今季時尚界最令人期待的碰撞聯乘系列。

