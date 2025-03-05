2025春夏必備流行鞋款｜厚底鞋王者回歸、芭蕾舞鞋進化革新、編織鞋華麗升級，盤點 Bottege Venetta、Gucci人氣好鞋子

在2025年的春夏，時尚界迎來了一場復古與創新的交融——厚底鞋的強勢回歸、芭蕾舞平底鞋的變種進化，以及編織鞋華麗升級，各大品牌紛紛在鞋款設計上玩轉材質與裝飾細節，讓雙腳在兼顧舒適度的同時，也能展現個性與風格，成功將舒適與奢華完美結合。

透視網面、綁帶元素追求極致細節 PRADA、TOTEME 變種芭蕾舞平底鞋

以Miu Miu為首掀起的Balletcore芭蕾舞者風潮未有消退迹象，熱度不減的芭蕾舞平底鞋在 2025春夏迎來了全面變革，設計師不再滿足於傳統的柔軟皮革，而是開始嘗試多種材質與細節變化，讓這款經典鞋履煥發全新生命力。網面材質成為今季芭蕾舞鞋的一大亮點，輕盈透氣的設計讓雙腳在春夏季節保持清爽，同時增添一絲若隱若現的性感魅力。品牌如PRADA皆推出了網眼拼接款式，為時尚愛好者帶來最舒適的穿著體驗。而TOTEME及GANNI特別加入金屬圈的綁帶設計，Gucci則推出麂皮材質的芭蕾舞鞋，讓鞋款更具現代感，提升穿衣配搭的可融性。

查詢：Gucci、Alaïa 、GANNI 、TOTEME 、PRADA、MYTHERESA

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