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10/03/2025

鍛煉身體迎接春日！lululemon Glow Up™系列：集功能性與外觀於一身，再沒有不運動的理由！

#運動 #lululemon #Glow Up #Fitness #Fashion News #訓練 #Mix & Match #Health & Fitness
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Text: Christy Yiu Photo: lululemon

　　春天萬物復甦，又是時候告別冬日的慵懶，好好動一下身子。在春季來臨之際，女生最愛的運動品牌lululemon為大家帶來了全新Glow Up™ 女裝運動訓練系列，集功能性與外觀於一身，還有不運動的理由嗎？

 

 

　　作為瑜伽愛好者的首選，lululemon的舒適程度自然不用多說。本季的Glow Up™ 女裝運動訓練系列採用了獨家Ultralu™順滑面料，兼具吸濕排汗與快乾特性。這款面料過往只應用於運動內衣，這次首次應用於訓練上衣與緊身褲上，配合貼身剪裁，讓服飾有著穩固的支撐性能，活動時更舒適。

 


Glow Up™背心 $680

 

　　運動褲方面，Glow Up™ 系列緊身褲的褲頭運用了創新的無縫技術設計，減少多餘布料的同時使外觀更為俐落，亦增強腰部貼合感，提供穩定支撐，運動時不用擔心褲子滑落，更具靈活度。

 


Glow Up™高腰緊身褲 $1,080

 

　　Glow Up™系列的另一焦點之處，想必一定是配色。背心和高腰緊身褲這次以鮮豔顏色登場，包括Desert Red和Passionate Pink，還未開始運動，已大大提升氣息！喜歡低調的話，當然還有皇道的Black和Espresso，讓女生們隨時Get ready迎接任何挑戰！

 

 

　　查詢／購買：lululemon

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