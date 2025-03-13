卡戴珊家族的時尚話題女王：Kylie Jenner！頒獎典禮上與甜茶的恩愛行為外，她的禮服造型更值得欣賞？

在這頒獎季，頻頻看見Timothée Chalamet（甜茶）與Kylie Jenner參與各個典禮的畫面。作為影迷，看見現在炙手可熱的荷里活小生與負面新聞不斷卡戴珊家族的小妹戀愛，心裏很不是滋味，相信不少影迷也在心中都默默禱告：快分手吧！但作為時尚編輯，我卻挺欣賞Kylie Jenner的時尚感，與其他女星比較，她的造型更大膽，每次都穿上性感禮服，特別是那妖嬈的「卡戴珊基因身材」，還怪好看的！

奧斯卡及Vanity Party的性感造型

不難看出Jenner喜歡展現自己曼妙身材，在奧斯卡頒獎典禮上，她穿上了來自Miu Miu的低胸黑色水鑽晚裝。這件黑色禮服乍看之下並不像Miu Miu一貫的淑女千金風格，不過性感低胸、腰部鏤空細節，還有腰部的粗帶，凸顯出Jenner的纖腰，將高貴與性感拿捏的剛好。

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在奧斯卡當晚的Vanity名人派對上，她穿上了來自黎巴嫩時尚品牌Ashi Studio的晚裝。這是一件黑色和米色組成的緊身胸衣迷你裙，帶有花卉蕾絲圖案、罩杯形胸罩和超緊身輪廓，是一件精美的高級訂製禮服。雖然胸線很低，但訂制化的剪裁有如脫模般，完美地契合了她的身型，黑色粗線條加強了漏斗般的身型曲線。

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Jenner的造型團隊參考了品牌在2025年春夏高級訂製時裝騷上模特兒的造型，搭配了同色蕾絲緊身褲和飄逸的透明半身裙，十分性感！

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