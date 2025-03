兩大時尚鬼才最強聯乘！Christian Louboutin x Maison Margiela：當傳奇紅高跟遇上Tabi分趾鞋

系列分成Maison Margiela by Christian Louboutin和Christian Louboutin by Maison Margiela,分別推出三款和四款鞋履單品,巧妙融合兩大品牌的設計基因,呈現出獨特風格與共通之處。前者透過 Christian Louboutin 獨特的柔美曲線美學,重新演繹Maison Margiela的標誌性Tabi分趾鞋。鞋款以Maison Margiela經典的黑銀配色為主,並融入Christian Louboutin獨特的胭脂紅色調,鞋履均飾以Christian Louboutin的經典紅鞋底,並以精湛工藝將兩塊獨立物料拼接而成,而非傳統的分趾切割工藝,為經典分趾鞋綴上新意。

