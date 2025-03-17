亞洲電影大獎2025紅地毯大檢閱：Kōki低調優雅、湯唯大方得體！男神岡田將生、林柏宏散發時尚性感美

踏入香港的影獎季，繼香港電影評論學會大獎、電影導演會年度大獎和電影編劇家協會大獎後，昨晚第18屆亞洲電影大獎亦於西九文化區戲曲中心落幕。頒獎典禮雲集了亞洲電影界精英，共有來自30個國家和地區的25部影片角逐16個獎項。

除了得獎名單，頒獎禮的紅地毯盛況同樣值得回味。本屆亞洲電影大獎為大家帶來了一眾外國明星演員，包括Kōki、Aokbab以及人氣男神岡田將生和林柏宏，一起來回顧今屆的出色紅毯造型吧！

Kōki低調優雅、湯唯大方得體

獲得亞洲飛躍演員獎的木村光希Kōki，絕對是這晚紅毯的一大焦點。Kōki以一襲Valentino 2025春夏系列的禮服亮相，抹胸掛頸的設計突顯她的纖瘦身段，增添性感美態；裙擺的直身剪裁設計把整體視覺比例拉長，配搭卷曲頭髮造型，不需過多的配飾點綴，足以散發低調優雅的知性感。

早前大會已率先公布湯唯獲頒卓越亞洲電影人大獎，可喜可賀！久未露面的湯唯，選擇了來自韓國婚紗品牌CHOIJAEHOON的印花禮服壓軸亮相紅地毯，禮服綴飾葉子模樣印花，V領露肩剪裁為造型賦予清新感，配搭來自Chopard的珠寶，大方得體又高雅。

下一夏：Aokbab Chutimon俏皮活潑、楊謹華清新爽朗