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19/03/2025

大容量手袋熱潮回歸！瞄準Bottega Veneta、Chanel、Prada最新款式，告別小廢包！

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Text: Onki

　　各大品牌設計師終於回應了一眾女生厭倦了廢包、希望能於日常工作中使用XXXL包包的渴望，從 Bottega Veneta 、 CHANEL、Prada、Balenciaga到Fendi的春夏季手袋都在強調實用優雅且易於攜帶的大尺碼 Tote Bag、Hobo Bag、Bucket Bag ，大包包不僅能容納日常用品，甚至能輕鬆裝下手提電腦、化妝袋、健身服，正好回應時下實用主義趨勢與生活需求。

 

極簡之作Bottega Veneta Ciao Ciao、百搭之王 Chanel 25 Medium

 

　　Quiet Luxury風格代表Bottega Veneta在2025春夏推出全系列 CIAO CIAO，大包包以柔軟的材質塑造出更隨意的輪廓，皮包上可以看到品牌代表性的織工藝綁繩和金屬繩結，不論是背在身上、夾在腋下還是直接拿著，都能打造出隨性慵懶風格。

 

Women's Bel Air Large Hobo Bag in Black $29,500

Source/ Balenciaga

 

Bottega Veneta CIAO CIAO Large ＄65,500

Source/ Bottega Veneta

 

Prada Mariner 大號 Re-Nylon 肩背袋$ 18,500

Source/ Prada

 

CHANEL 25 Medium Handbag Denim & Gold-Tone Metal Blue $ 44,400

Source/ CHANEL

 

Fendi Mamma Baguette Large $29,500

Source/ Fendi

 

CHANEL Maxi Flap Bag With Top Handle $60,500

Source/ CHANEL

 

查詢：BalenciagaBottega VenetaPradaFendiCHANEL

 

下一頁：麂皮、麂皮、麂皮！潮人力捧奢華柔軟的手感

 

 

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