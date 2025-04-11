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11/04/2025

天氣乍暖還寒，穿搭重點就是它！2025春夏外套推薦：Bottega Veneta 巴恩風工裝、Prada百搭防風外套

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Text: Onki

　　乍暖還寒的春夏，既要顧及保暖又怕氣溫一下飆升太熱，在穿衣配搭上想要維持時尚造型的難度大增。2025春夏季女裝外套，以巴恩風工人外套、企領外套及防風外套為主導，只需一件完美的外套就能應對惱人的天氣，兼打造永不過時的完美春夏造型！

 

巴恩風穿搭大熱！Bottega Veneta 最美變奏版工裝外套

 

　　一直由冬季紅到今年春夏季，2025 年潮流關鍵字當然不得不提巴恩風穿搭（Barnfit），設計靈感來自農場工人的經典工裝，結合了耐用的粗棉布材質和寬鬆剪裁，釋放出一種隨性與實用兼具的魅力。要打造出巴恩風穿搭，一件經典的工裝外套（Barn Jacket）不可或缺。玩了兩季，設計師們決定在春夏季賦予了工裝外套全新細節，Bottega Veneta就在工裝外套上加入了可拆卸的編織皮革衣領，細節中流露藝術般的質感，絕對值得納入衣櫥中的必備單品。

 

Studio Nicholson  Organic Cotton Jacket Regular price $5,700

Source/  Studio Nicholson

 

TOTEME Corduroy-trimmed coated-canvas jacket $6,800

Source/ TOTEME

 

Bottega Veneta Cotton Twill Blouson $ 23,600

Source/ Bottega Veneta

 

查詢：Bottege VenetaTOTEMEStudio Nicholson

 

下一頁：聚焦於領口！企領外套知性俐落

 

 

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