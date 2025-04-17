春夏棒球帽穿搭術：從Miu Miu話題作到G-Dragon愛牌，盤點12大2025年人氣Cap帽！

每年春夏棒球帽就會再度成為時尚界的焦點！無論是品牌聯名、韓流明星加持，還是經典設計的回歸，棒球帽已經不再只是陽光防曬的配件，而是街頭穿搭的靈魂單品。從 Miu Miu 掀起的繩索風潮，到權志龍（GD）熱捧的韓系小眾品牌代表，再到 Gen-Z 熱捧的 POLO 刺繡棒球帽，也能與各種穿衣風格輕鬆搭配。今個春夏每個時尚達人的衣櫃只需一頂棒球帽，就足以讓整個造型瞬間升級，帶來截然不同的形象，還能遮陽兼打造V面小顏！

細節盡在後頭！Miu Miu、Prada 尼龍登山繩棒球帽

延續去年最具話題性的棒球帽設計，Miu Miu 的人氣繩索棒球帽仍然是時尚愛好者今季的心頭好。Miu Miu 在去年秋冬系列中首次將尼龍登山繩元素融入帽款設計，為棒球帽注入了少女感與冒險氣息，其經典的繩結設計能搭配不同的衣著風格，為整體造型增加帶點Boyish的率性靈動氣質。而今季就連Prada 也推出了繩索設計帽款，材質上以棉布為主，不僅適合戶外穿搭，還能輕鬆搭配夏日的輕薄連衣裙或寬鬆襯衫，俏皮的運動風兼具實際的防曬功能。

查詢：Miu Miu 、 Prada

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