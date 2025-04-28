28/04/2025
金像獎2025：盤點紅地毯焦點女星造型！陳法拉「最佳衣着獎」、出爐影后衛詩雅高訂禮服，Marf華麗不俗氣
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Christy Yiu
Christy Yiu
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Senior Content Editor
Text: Christy Yiu
作為一年一度的盛事，「第43屆香港電影金像獎」昨晚完美落幕！除了得獎名單，頒獎禮的紅地毯盛況同樣是焦點所在。從女神陳法拉到出爐影后衛詩雅，紅地毯上每一刻都充滿星光熠熠的魅力，一起來看看今屆金像獎有哪些不能錯過的造型吧！
「最佳衣著獎」陳法拉：高貴優雅Chanel造型
久未出席香港電影頒獎禮的陳法拉，昨晚以一身Chanel造型亮相紅毯，金色閃亮的吊帶禮服知性簡約，配搭同樣來自Chanel的高級珠寶和俐落的頭髮造型，無需多餘點綴，足以散發高貴優雅氣質，她昨晚亦奪得「最佳衣着獎」獎項，實至名歸！
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