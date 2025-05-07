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07/05/2025

年度時尚重頭戲Met Gala 2025：紅毯女王Zendaya零失手典雅紳士造型、Jennie再次完美詮釋人間香奈兒！

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Text: Christy Yiu

　　一年一度的時尚重頭戲Met Gala日前再度降臨於紐約大都會藝術博物館，今年大會主題為「Superfine: Tailoring Black Style」，聚焦於黑人時尚與剪裁藝術，展現「Dandyism」 （花花公子風格）的歷史與影響，亦是少有以男裝為核心的時尚盛會。

 

　　而在今年的紅毯主題「Tailored For You」釋出後，不少時尚評論家都好奇如此低調的男裝主題，各明星會如何詮釋？昨日結果揭盅，相信大家也一致認同紅毯女王Zendaya再次成為Met Gala的MVP！在各人不同的造型配搭中，誰是你的心水Best Look？

 

全白典雅紳士造型！
Zendaya、Anna Sawai、Lewis Hamilton、Madonna

 

　　在造型師Law Roach的手筆下，Zendaya每次的紅毯造型可說是零失手。繼去年的暗黑花仙子造型，今年Zendaya穿上來自Louis Vuitton的全白西裝，配搭寬沿帽，致敬70年代Power dressing時期，彷彿把大家帶回舊時代；她身上的珠寶則來自BVLGARI全新Polychroma系列，整體造型雖簡單，卻十分貼合題目。

 

 
 
 
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　　無獨有偶，同場的Anna Sawai也採用了同樣的造型配搭，Anna Sawai的白色西裝則是由Dior設計，不約而同的造型成為了這次Met Gala的討論焦點。另一邊廂，傳奇F1車手Lewis Hamilton作為共同主席之一，以Wales Bonner訂製的白色雙排扣西裝與金色刺繡貝雷帽登場，身上的珠寶融合淡水珍珠、鑽石、珍珠母等，象徵地位，呼應了Black Dandyism的主題。

 

 
 
 
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　　至於驚喜現身的Madonna，則身穿來自Tom Ford的白色西裝，搭配蕾絲手套與胸花，並在紅毯上「點燃」雪茄，融合叛逆與紳士風範，展現女王氣質的同時，也完美切合了本屆主題！

 

 
 
 
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