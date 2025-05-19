康城影展2025紅地毯：「裸露禁令」下，Bella Hadid、Jennifer Lawrence等女星們的低調造型！

作為全球影壇盛事之一，今年的康城影展日前於南法展開序幕。影展除了是電影人的殿堂，亦是明星們的時尚舞台。不過今年影展首次明文禁止裸露服飾，亦限制過度誇張的禮服設計。回顧去年的康城影展，超模Bella Hadid曾穿上透視薄紗的啡色貼身禮服踏上紅毯，成為鏡頭焦點。

影展方面強調禁令是基於「禮儀與法規結構」的考量，而在「裸露禁令」下，今年女星們的造型的確偏向低調，亦不難看出造型大多聚焦於剪裁與細節上。所以說，不論是經典優雅還是中性前衛，明星與造型師們也自有方法應對！

低調全黑代表：Bella Hadid、Zoe Saldaña

自影展公布「裸露禁令」，Bella Hadid的造型便成為眾人最期待的焦點。Bella Hadid身穿Saint Laurent的黑色高衩禮服現身，乍看果真不如去年的造型般性感，一如外界所料，Bella Hadid的造型聚焦於剪裁上，獨特的交叉肩背設計勾勒出完美身形，身上搭配Chopard高級珠寶，散發成熟優雅的氣息。相信對禁令來說，也是剛好的合格。

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這次影展不少女星也選擇了全黑造型，的確是較穩妥的選擇。剛獲奧斯卡最佳女配角獎的Zoe Saldaña同樣穿上來自Saint Laurent的禮服，以黑色露背長裙外搭皮革外套，展現型格與優雅並存的風格，身上的Cartier典藏系列耳環及手鐲則點亮了整體造型。

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華麗大氣造型！Jennifer Lawrence、Angelina Jolie

在《Die, My Love》首映禮上，Jennifer Lawrence身穿Dior的白色禮服亮相紅地毯。禮服由Maria Grazia Chiuri設計，靈感源自品牌1949年的Francis Poulenc紙質連衣裙，如層層花瓣狀的扇貝設計，褶皺如珍珠一樣包裹著Jennifer Lawrence，高雅大氣，是這次紅毯的編輯心水Best Pick之一！

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另一邊廂，時隔14年重返康城影展的女神Angelina Jolie，則選擇了Brunello Cucinelli 2025 FW系列的香檳色長裙，在經典的Ball dress設計上釘滿閃片，低調華麗；搭配Chopard的梨形鑽石頸鏈，宛如童話中的皇室貴族，不愧是女王！

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中性前衛：金高銀、Juliette Binoche

韓國演員金高銀這次以Nespresso全球大使身分出席影展，造型同樣亮眼！金高銀以Chanel 2025春夏系列的黑色薄紗連身褲現身，褲裝造型展現時尚氣場，剛柔並重。珠寶方面，她搭配了Chanel高級珠寶Comète系列的耳環和戒指，散發法式優雅氣場！

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作為今屆評審團主席的Juliette Binoche，於開幕當天的紅地毯上身穿Dior的白色上衣與長褲現身，上衣與白色連為一體，全套禮服耗時200小時製作而成，簡約高雅，身戴Chopard鑽石珠寶，更展現了評審團主席的權威氣質！

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