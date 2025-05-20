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20/05/2025

可甜可鹽的街頭潮流風格！Blokette混搭運動穿搭：3大品牌重磅聯乘，復古球衣也能穿得時尚！

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Text: Onki

　　2025年春夏，時尚圈迎來Y2K球衣穿搭強勢回歸，結合Blokecore和Coquette而成的Blokette Style正式站穩主流。這種融合少女感與運動風的潮流風暴由數個重磅聯名領軍：beautiful people x UMBRO、Acne Studios x Kappa、Hailey Bieber x FILA，將復古球衣轉化為當代時尚語彙，掀起一場結合叛逆與實穿性的Blokette Style新浪潮。

 

雙向穿著！ 多重穿著方式、紋理針織波衫 beautiful people x UMBRO

 

　　去年迎來百周年紀念的英國足球經典品牌UMBRO積極與各地潮牌推出聯乘，來到2025年春夏首季就與來自東京品牌beautiful people聯手，推出一系列結合解構與足球文化服飾。聯名系列用上beautiful people最耍家的雙向穿著設計，透過內外或上下顛倒、拆解重組的多重穿著形態，展現獨特美學品味。今次系列中包括了可分拆出高領連帽外套及教練外套的二合一運動外套、3種穿著方式的針織雙頭背心，讓這系列不再只是球衣，更可在不同的場合穿著。

 

beautiful people x UMBRO double-end nylon track jacket ¥ 93,600

Source/ beautiful people

 

beautiful people x UMBRO double-end nylon track pants ¥ 89,700

Source/ beautiful people

 

beautiful people x UMBRO knitted game shirt pullover ¥ 58,500

Source/ beautiful people

 

beautiful people x UMBRO double-end jersey tank top ¥ 39,000 

Source/beautiful people

 

查詢： beautiful people

 

下一頁：運動結合時裝美學！跨界合作 Acne Studios X Kappa 復古球衣

 

 

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