投奔陽光與海灘！20+時尚泳衣推薦：從CHANEL到小眾夢幻設計，迎接炎炎夏日！

揮別討厭的梅雨季，終於迎來炎炎夏日，盡情到海灘消暑、參加船河派對！女生們是時候出動去物色一件時髦又修身的泳衣，在火辣辣的夏季展現優美身體曲線。盤點今季必買24款Dior、CHANEL 奢華品牌、小眾設計夢幻逸品Bikini、連身泳衣。一套好剪裁的泳衣可以修飾身裁遮蓋身形缺點，讓每位女生都能在夏日展現自我風格，投奔陽光與海灘！

DIOR！CHANEL！CELINE！

12款奢華款式推薦

今季的Dior 連身泳衣以經典圖騰重新演繹法式優雅，配上細緻的剪裁與再生面料，展現品牌對永續時尚的堅持。而CHANEL則將蝴蝶結，品牌的標誌性蝴蝶結、鈕扣及口袋的元素注入連身泳衣中，營造精緻可愛的雙重風格。Alaïa則以其一貫的雕塑美學，大膽地在連身泳衣上運用極富巧思的立體剪裁，精準地勾勒出迷人腰線與曼妙曲線，將女性身體的力與美展現得淋漓盡致，輕鬆打造漂亮又性感的夏日海灘造型。

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