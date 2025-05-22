紅遍日台的輕奢香港品牌！Cafuné中環期間限定店：必收人氣Egg Bucket新款，小掛飾系列超可愛！

隨時尚生態圈的消費習慣轉變，輕奢風格已逐漸成為主流。相比傳統精品名牌，小眾的設計師品牌主打親民價格和精緻設計，對一眾小資女來說，絕對是具性價比的選擇。而在眾多選擇中，能完美糅合經典優雅與現代風格的，我會說是在日台等地火紅的香港設計師品牌Cafuné。

繼去年於海港城開設首間期間限定店後，Cafuné本月再次「回流」香港，於中環IFC設立期間限定概念店，以「Personalise Your Cafuné Bag」為主題，特意帶來個性化掛飾系列，自由演繹個人風格。

新店延續品牌一貫的現代簡約美學，店內首度展出全新掛飾系列，包括Micro Stance Charm、 Egg Charm及Day Pouch，設計靈感源自品牌經典手袋設計，融合功能性與美學。掛飾均選用高級意大利牛皮製作，內層使用了微絨裡布，方便攜帶細小物品如耳機、鎖匙或零錢等，精緻又實用。

除了掛飾系列，當然少不了品牌2025年春夏新品，全新Mini Egg Bucket延續了人氣袋款Egg Bucket的設計，從高級義大利壓紋牛皮改為使用義大利高級頭層荔枝紋牛皮，更為輕便耐用。黑白兩色散發典雅都市風格，盡顯高雅氣質！

同是人氣款式的Asra Boston Bag，今季即換上大受歡迎的煙灰色，手袋用上義大利高級荔枝紋牛皮，只由兩塊皮革製成，手感柔軟富有質感；袋身雖小，卻同樣可斜挎、手提或單肩，通勤或出遊同樣適合，易襯又百搭。

想更具夏日風情，有全新Stance Wallet Woven，編織設計減弱了皮革的厚重感，立體的編織紋理如藤蔓交織，搭配金色五金，形成強烈的視覺對比。想斜挎的話，可加配品牌金色鏈條，為穿搭綴上夏天悠閒感。

Mini Hexa Tote同樣是今夏新款，獨特的半六角廓形散發優閒度假感，精心設計的編織紋理搭配皮革底座，手袋配有肩帶，既可手提也可斜挎，小巧又實用；手袋尤其適合搭配寬鬆的長裙或亞麻造型，兩色同樣展現出輕盈夏日氣息。

Cafuné IFC期間限定店

地址：中環IFC商場一樓LA2號鋪

日期：即日至2025年6月6日

營業時間：早上11時至晚上8時（星期一至四及日）｜早上10時至晚上8時（星期五至六）

* 5月25日及6月1日將有本地插畫師駐場，免費為顧客提供即場插畫定制服務。

詳情：Cafuné