Linen Season！輕盈麻質單品推薦：COS極簡風格到kapok小眾高質選物，夏日穿搭救星！

香港夏天就如一個大型的高溫蒸爐，即使集齊了各種消暑法寶，在日常穿搭上還得下點功夫。對於易出汗的女生來說，麻質衫絕對是夏日的救星，輕盈涼爽的材質能抵擋悶焗的天氣，自然的皺褶紋理亦為造型添上一絲剛好的慵懶感，隨性舒適，今次為大家推薦幾款值得入手的麻質單品，夏天必備！

COS：極簡風！大熱Boxy Cut麻質恤衫

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主打極簡風格的COS，是Quiet Luxury風潮下的熱捧品牌，加上打入了Lyst Index，愈來愈受市場歡迎。近月品牌終於開放香港網店，除了到門市購買，亦能安在家中入手穿搭好物（還有首單9折優惠）！COS的麻質單品是我的首推，以純麻混合再生麻，穿得舒適同時符合可持續時尚的理念；當中以Boxy Cut的短袖麻質恤衫是本季大熱，恰好的長度不用Tuck-in，加上夏日感滿滿的Butter Yellow顏色，如模特般搭配短褲和深色Mules，輕鬆營造時尚感。

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