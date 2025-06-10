Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

10/06/2025

Linen Season！輕盈麻質單品推薦：COS極簡風格到kapok小眾高質選物，夏日穿搭救星！

#麻質恤衫 #Cos #穿搭 #Linen #Polo #Ralph Lauren #Trending Items #麻質 #夏日穿搭 #Fashion #小眾品牌 #Kapok #Mix & Match
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　香港夏天就如一個大型的高溫蒸爐，即使集齊了各種消暑法寶，在日常穿搭上還得下點功夫。對於易出汗的女生來說，麻質衫絕對是夏日的救星，輕盈涼爽的材質能抵擋悶焗的天氣，自然的皺褶紋理亦為造型添上一絲剛好的慵懶感，隨性舒適，今次為大家推薦幾款值得入手的麻質單品，夏天必備！

 

COS：極簡風！大熱Boxy Cut麻質恤衫

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

COS（@cosstores）分享的貼文

 

　　主打極簡風格的COS，是Quiet Luxury風潮下的熱捧品牌，加上打入了Lyst Index，愈來愈受市場歡迎。近月品牌終於開放香港網店，除了到門市購買，亦能安在家中入手穿搭好物（還有首單9折優惠）！COS的麻質單品是我的首推，以純麻混合再生麻，穿得舒適同時符合可持續時尚的理念；當中以Boxy Cut的短袖麻質恤衫是本季大熱，恰好的長度不用Tuck-in，加上夏日感滿滿的Butter Yellow顏色，如模特般搭配短褲和深色Mules，輕鬆營造時尚感。

 


Boxy Short-Sleeved Linen Shirt
$590
購買點

 


Straight-Leg Tailored Linen Trousers
$790
購買點

 


Wrap-Front Linen-Blend Waistcoat
$890
購買點

 

下一頁：選物店尋寶！kapok高質小眾單品推薦

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

我要回應
You May Also Like
#麻質恤衫 #Cos #穿搭 #Linen #Polo #Ralph Lauren #Trending Items #麻質 #夏日穿搭 #Fashion #小眾品牌 #Kapok #Mix & Match
More on Fashion

版主留言

Fashion Columnists
More
放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet.com.hk