颱風季來了！雨季穿搭必備：韓國大熱Rockfish雨靴、日系雨傘+功能性雨褸 ，盤點15+防水時尚單品！

面對變化多端的極端天氣，腳下濕透、衣物沾濕是連綿雨季最令人討厭的日常煩惱。想在濕漉漉的天氣中，保持時尚與舒適，挑選實用又具美感的雨具是至為重要的關鍵。以下精選多款雨傘、雨靴以至雨褸等雨天必備的時尚防水單品，絕對能讓你在陰鬱天氣下依然行動自如，提升整體穿搭質感，任何時候都能顯得舒適又時尚。

不怕反骨！撐起超輕量、抗UV日系美學雨傘

雨傘作為抵擋雨水第一道防線，選擇一把耐用又富設計感的傘能有助提升造型感。來自東京的小宮商店創業於1930 年，以超過百年歷史的洋傘製作技術聞名，傘面採用山梨縣的「甲州織」這種日本傳統高密度織物，其厚實的質感及渾厚的色澤，即使長時間使用也不易磨損及褪色，展現出傳統工藝的極致魅力。

重視環保的日本品牌u-day推出的晴雨兩用雨傘是以回收塑膠瓶製作，每把傘約使用3個回收的PET瓶，傘布為100%再生聚酯纖維，可抗強風及紫外線，環保與實用性兼顧。而The North Face亦推出模組化設計的晴雨兩用傘，大傘面與傘架可分離更換，配以鋁材與FRP骨架，連傘套也可收於握柄底部，不怕弄不見傘套。最後跟大家分享一個保養雨傘小貼士，就是使用一段時間後可用風筒吹乾傘面約30秒，有助恢復雨傘的防水效能。

查詢：小宮商店、manipuri、u day、392plusm、hatsutoki、Goldwin

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