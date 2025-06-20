小眾品牌是時尚新指標？韓國大熱STAND OIL、西班牙Olend登港，6大必收手袋款式推薦！

在Gen Z的帶領下，小眾品牌就像逐漸取代精品市場，成為了時尚新指標，就連韓星的私人衣櫥也不乏這些小眾品牌的身影！繼年前韓牌 Matin Kim 和 Marithe Francois Girbaud 等登陸香港市場，本月再有大熱韓國品牌STAND OIL，以及來自西班牙的Olend報到！女生們，錢包還守得住嗎？

李聖經、泫雅同款！最人氣韓牌STAND OIL

現今韓國大熱時尚品牌之一的STAND OIL，今夏來到香港開設首間實體期間限定店！品牌走簡約風格，由韓國設計師Kim Ji-hyun於2021年創立，主打採用高品質的純素皮革，設計出一系列精致時尚的手袋，編者衣櫥中也有個品牌的早期經典款Square Low Bag 呢！

為期六週的期間限定店選址 K11 Art Mall，將為大家帶來品牌2025 年春夏系列「Old School, New Memory」新品，有全新登場的 Fika Bag，手袋採用Hobo 設計，散發輕盈休閒感，兩個前置翻蓋袋可收納耳機、紙巾等小物，大大增實用性，剛好的尺寸十分適合通勤使用。

Chubby Bag是品牌最具人氣的款式，復古保齡球風格的袋身散發俏皮可愛感，袋身雖小卻有不少口袋，意外的十分能裝，配搭品牌標誌性的長手柄，沒有絲亳的累贅感，簡約實用，能輕鬆搭配日常穿搭造型。

難得來到香港，期間限定店將特設驚喜扭蛋機，凡於店內單一消費滿港幣 800 元，即可參與扭蛋遊戲！獎品有限量抱抱熊禮盒、Jamano 珍珠項鍊及手機吊飾等獨家精選禮品，每款也可愛感Max，很想全部收下！

STAND OIL 期間限定店

日期：2025 年 6 月 24 日至 8 月 3 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫二層 52 號舖

網站：https://standoilhk.com/

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