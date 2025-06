《色慾都市2.0》中頻頻出現的手袋是它！盤點劇中4大Valextra手袋，成熟知性女性的穿搭法則！

在最新一季的《色慾都市2.0》(And Just Like That)中,三位演員 Jessica Parker,Kristen Davis 和 Cynthia Nixon 不僅以精湛的演技贏得觀眾,更以敏銳的時尚觸覺展現成熟優雅的品味。劇集中,愛情專欄主編 Carrie(Jessica Parker 飾)的混搭時尚風格對熟齡上班族來說可能有些過於跳脫,但藝術鑑賞家 Charlotte(Kristen Davis 飾)及律師 Miranda(Cynthia Nixon 飾)的時裝就正正適合香港的女強人們,完美演繹出職場女性的涵養及時尚觸覺。

You May Also Like