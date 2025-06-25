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25/06/2025

《色慾都市2.0》中頻頻出現的手袋是它！盤點劇中4大Valextra手袋，成熟知性女性的穿搭法則！

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Text: Charlotte Tsui

　　在最新一季的《色慾都市2.0》（And Just Like That）中，三位演員 Jessica Parker，Kristen Davis 和 Cynthia Nixon 不僅以精湛的演技贏得觀眾，更以敏銳的時尚觸覺展現成熟優雅的品味。劇集中，愛情專欄主編 Carrie（Jessica Parker 飾）的混搭時尚風格對熟齡上班族來說可能有些過於跳脫，但藝術鑑賞家 Charlotte（Kristen Davis 飾）及律師 Miranda（Cynthia Nixon 飾）的時裝就正正適合香港的女強人們，完美演繹出職場女性的涵養及時尚觸覺。

 

　　在新一季，這兩位主角也巧妙搭配了 Valextra 的經典手袋，將高端設計與實用性完美融合，為熟齡上班女性提供了理想的時尚範本。這不僅是服裝的精彩演繹，更是品味與智慧的完美展現。

 

 
 
 
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　　在米蘭創立的手袋品牌 Valextra，以其細膩的工藝和經典的設計語言，可說是職場女性的最佳伴侶。每一款手袋都經過嚴苛挑選的高品質材質，融合時尚與實用，無論是經典的Iside、Nolo，或是Babila Boston系列，都是備受成熟女性喜愛的時尚配件！

 

　　在劇集拍攝現場，Kristen Davis選擇了Valextra的Iside手袋，搭配同色系的連身裙，展現出隨性優雅的時尚態度。這款手袋以立體建築輪廓為特色，融合精緻的輪廓線條與實用的旋轉鎖扣設計，可單手開合，貫徹品牌的簡約高雅風格，輕鬆駕馭日常與正式場合穿搭。

 

Iside粉紅迷你手袋HK$33,000

 

下一頁：更多演員們的時尚穿搭

 

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