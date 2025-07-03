Miu Miu 是 Gen Z 新寵！萬元以下入手人氣手袋：經典 Nappa 皮、夏日編織風，度假風穿搭必備精緻小包！

Miu Miu 近年憑著復古千禧風格和少女感設計，在時尚圈人氣急升，頻頻拿下 Lyst Index 的冠軍寶座；加上請來了人氣韓團 i-dle 成員 Minnie 和 meovv 成員 Ella 擔任 Miu Miu Girl，可說成為了 Gen Z 的新寵品牌。而根據二手平台 Carousell 的數據，Miu Miu 手袋、銀包甚至太陽眼鏡的搜尋量節節上升，香港、新加坡、菲律賓三地都掀起一股「Miu Miu 熱」！

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作為 Prada 的副線品牌，Miu Miu 定價和 Prada 相約，人氣手袋價格落在萬多至二萬元不等；不過，筆者就在 Miu Miu 的官網上尋到寶 —— 5款萬元以下的夏日手袋款式，無論是日常或約會，都能輕鬆 Carry！

穿搭必備精緻小包！經典 Nappa 皮、夏日編織風

Miu Miu Nappa Leather Mini Bag 是人氣 Nappa Leather 系列的最迷你手袋，Nappa 皮柔軟細膩，手感極佳，散發低調奢華的質感。正面壓印 Miu Miu 字母標誌，簡潔俐落又不失辨識度；值得留意是手袋內裏則選用防水亞麻布料，下雨天也能好好保護隨身物品。手袋配有可調節皮革肩帶，無論斜揹或肩揹都十分方便，週末 Casual Look 必備！

想更具優閒感，不妨從布袋入手。這款 Miu Miu 提花布料 Logo 小袋是隱藏版的時尚好物，手袋選用棕褐色條紋提花棉布設計，滿滿復古感又不失氣質，低調中帶點俏皮；手袋正面同樣飾有經典皮革壓印 Logo，簡約利落。手袋配有皮革手挽及金屬扣環，既可掛於大袋當作 Pouch 使用，亦可手挽出門，超百搭！

說編織手是夏日手袋的代名詞，有人反對嗎？ Miu Miu 的編織手袋使用仿Raffia拉菲草布料打造而成，質感並沒有正宗的Raffia Bag般硬，用上來更為輕便；自然色與可可棕的溫暖配色，散發出悠閒又高雅的度假氛圍，充滿異國風情。手袋容量剛好，能輕鬆收納手機、銀包、唇膏等隨身小物；加上皮革肩背帶， 適合週末出遊使用，完美融入自然系穿搭或度假風造型！

不到萬元的，還有以下兩款索繩手抽小袋！間條布料款式以可可棕與自然色的條紋帆布打造，充滿夏日氣息，皮革與帆布的混搭設計展現了品牌一貫的優雅對比美學；編織布料款式則以仿藤編風格的布料呈現濃厚的異國度假氛圍，袋身飾有刺繡 Miu Miu 字母 Logo。小小的一個雖然容量不多，但可為夏日穿搭增添輕盈精緻感！

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