LE SSERAFIM 金采源同款手袋是它？時尚百搭的 ANTEPRIMA 編織手袋，玩味穿搭為夏日降溫！

終於來到炎熱又潮濕的季節，簡單如T恤短褲的穿搭，絕對是這個季節的公認標配，想造型更時尚多元化，就要從細節入手。作為不少女生的穿搭教科書，韓團 LE SSERAFIM 的金采源近日就演繹了日韓大熱手袋品牌 ANTEPRIMA 的 Wirebag 穿搭，閃亮的手袋配以夏日清爽造型，看著也透心涼！

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ANTEPRIMA的 Wirebag 看似簡單，但所盛載的是精湛的編織工藝，當中以經典款式 Standard Miniatura Wirebag 及 Standard Teardrop Wirebag 最受歡迎，前者為方片形設計，實用耐看；後者則是時尚的水滴形輪廓，更添可愛感！雖然金采源在造型照中手提兩款手袋，但其實兩款均有可拆卸肩帶，可手提或斜揹，大大增添實用性。

始終在炎炎夏日，要裝到夏日三寶，Mini Bag 容量或許不夠。Macrame Wirebag 以 Tying Knots 打結藝術，編織出慵懶意式風情，更可如金采源般發揮創意，大玩「袋中袋」！與不同大小形狀、單色還是撞色系的Standard Wirebag 作配襯，也能拼湊出另類的時尚玩味組合，輕鬆搭出獨一無二的造型。

帶十字轉鎖扣的Lucchetto則適合當 Everyday Bag 使用，雖然手袋採用扁身設計，卻意外的十分能裝，手機、錢包、耳機通通也沒有問題！手袋配搭與皮革交織而成的金屬鏈，可斜揹或將長鍊縮短成雙鍊，輕鬆打造清爽的夏季日常 Look，上班使用也完全沒有問題！

深知手袋掛飾是本年潮流，ANTEPRIMA 今季亦推出全新的 Motivo Estate Charm 系列度假主題掛飾，從雪糕、紅鶴，到太陽眼鏡、雞尾酒，各種充滿熱帶風情的 Bling Bling 掛飾，散發玩味時尚感！

查詢／購買：ANTEPRIMA