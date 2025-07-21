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21/07/2025

從手袋、絲巾到彩妝，盤點 20+ Hermès 2025秋冬新作！編織工藝 Kelly Soguería、6萬元以下入門級新手袋

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Text: Christy Yiu Photo: Crystal Kwok, Heizel Choi, Hermès

　　盛夏之際，時尚界的秋冬單品已陸續上架，即使未合季節，仍能在視覺上為我們增添一點涼意。Hermès 愛馬仕上周就舉辦了2025秋冬的配飾系列預覽會，延續春夏的「Drawn to Craft」主題，為大家帶來一系列新手袋和配飾！

 

 
 
 
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編織工藝 Kelly Soguería、入門級手袋Onbody Ancrage

 

　　來到「馬場」，當然要先看新手袋。今季注目新品有 Besace Attelée手袋，用上 Evergrain 小牛皮材質，設計靈感源自馬術用具，啪扣的設計可見品牌一貫的精緻美學；袋身在筆挺中帶點圓潤，增添隨性美態，優雅高貴。

 

Besace Attelée Evergrain小牛皮手袋 $74,800

 

　　同樣致敬馬術的，還有 Bridon 手袋。設計靈感源自馬術運動的盛裝舞韁繩，展現了品牌的皮革造詣，手袋同時使用 Grizzly 小牛皮及 Swift 小牛皮打造，圓弧線條使手袋外觀更為柔和，既可手挽亦可掛於臂上，充足的容量十分適合上班使用。

 

Bridon Grizzly小牛皮及 Swift 小牛皮手袋 $104,000

 

　　今季最吸引眼球的，還有Onbody Ancrage手袋，創作意念源自潛水袋，以方正的底部搭配柔軟袋身，設計焦點落在手柄位置的Chaîne d'ancre造型錨鍊袋扣，低調不失愛馬仕獨有的精緻奢華美；手袋定價五萬多元，亦是十分值得考慮的入門級手袋。

 

Onbody Ancrage Barénia Faubourg 小牛皮及 Barénia 小牛皮手袋 $54,700

 

　　Box Bag 設計線條俐落，往往是穿搭上絕無出錯的手袋。今季這款 Mallette Box 以橙紅色登場，搭配鑲嵌金色金屬 H 字母的 Crapaud 鍍鈀金屬啪扣，小小的一個卻十分能裝，以金屬和皮革製成的肩帶亦採用了可調較設計，可按照不同場合更改配戴方式，十分好配搭。

 

Mallette Box小牛皮手袋 $106,200

 

　　作為女生們的 Dream Bag，Kelly 今季則換上了 Soguería 編織工藝，靈感源自阿根廷馬術服飾傳統，黑白配飾低調優雅，配搭冬日長靴穿搭更是型格！

 

Kelly Sellier Sogueria Box小牛皮手袋 $303,400

 

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