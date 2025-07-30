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30/07/2025

《穿Prada的惡魔2》梅姨 Meryl Streep、Anne Hathaway 時尚造型回歸！Miranda 這次所穿的是 Jacquemus？

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Text: Christy Yiu

　　《穿 Prada 的惡魔》（The Devil Wears Prada）是不少人的時尚啟蒙教科書，即使電影已是多年前的產物，電影中 Miranda 和 Andy 的造型至今回看仍不老氣！20年後，續集《穿 Prada 的惡魔2》將正式回歸銀幕，最近在紐約街頭的拍攝花絮更成為了時尚界的熱話：Miranda 這次所穿的，不只是 Prada？

 


Source/ Instagram @jacquemus

 

　　從日前釋出的花絮，可見飾演時尚女魔頭 Miranda 的「梅姨」Meryl Streep 以一身精緻造型現身紐約街頭，以白色間條恤衫配搭藍色西褲，外搭米色大衣；整個造型的焦點所在，絕對是那雙紅色高跟鞋！

 


Source/ Instagram @jacquemus

 

　　這對紅鞋子正是來自 Jacquemus 的 The High Cubisto Slingbacks，一貫 Jacquemus 的藝術感剪裁風格，在誇張延伸鞋頭上綴以優雅的皮製蝴蝶結，宛如 Miranda Priestly 的命定高跟鞋，散發優雅幹練的氣質。就連設計師 Jacquemus 本尊也表示：「The devil wears Jacquemus!」翻看 Jacquemus 官網，現時此雙 Slingbacks 已剩下38 和 40 碼，看來 Miranda 的時尚影響力仍是亳無減退。

 


The High Cubisto Slingbacks $6,700
詳情
Source/ Jacquemus

 

　　另一邊廂，Anne Hathaway 飾演的 Andy 已從當初的小助手變得獨當一面。從花絮照中可見 Andy 穿上一身Vintage Jean Paul Gaultier 的西裝套裝配搭珍珠項鍊、高跟靴和太陽眼鏡，穿出了成熟辦公室女性典範。

 


Source/ Instagram @annehathaway

 


在另一套短身外套造型當中，Anne Hathaway 則換上了 Valentino  的 Garavani Nellcôte Bag！
Source/ Valentino

 

　　而由 Emily Blunt 飾演的 Emily Charlton，終於也在昨日以標誌性的紅色頭髮造型現身片場。這天 Emily 穿上一身幹練的黑白西裝造型，太陽眼鏡、內搭恤衫和手袋均是 Dior 出品，尤其是手上的 D-Journey 手袋，低調俐落，為整體穿搭大大加分，氣場也比首集電影來得更強，令人懷念！

 


Source/ X @badpostblunt

 

《穿 Prada 的惡魔2》（預計2026年上映）

 

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