為衣櫥注入一抹秋意：Future Classics早秋穿搭提案，以牛仔元素重塑日常造型

立秋已過，雖然天氣仍未見轉涼，但也是時候為早秋穿搭作好準備。延續近年盛行的極簡風格，今季不少品牌在秋冬系列中加入了更多實穿又具都市感的設計。像是Lemaire與COS這類極簡代表，依舊以乾淨線條與中性色調為主。而Future Classics的2025早秋系列則在基礎單品中加入牛仔元素，讓日常造型多了一點層次感，也更容易搭出個人風格。

這個來自香港選物店 kapok 的自家品牌，設計上帶有濃厚的日韓感，主打簡約日常，卻不失細節。靛藍色牛仔布料在今季成了主角，低調地為造型添上一點秋意。的確，不需要太多繁複搭配，一件單品就能撐起整體氣質。

Denim Worker Jacket 採用直筒版型搭配翻領，加上無襯裡設計，予人感覺輕便舒適，適合日常穿搭；搭配一套的Structured Barrel Jeans 則成全牛仔Look，繭形牛仔褲搭配中高腰設計，修飾身型同時十分顯腿長，像模特兒般配搭高跟靴，增添時尚型格韻味，更進一步拉長整體比例，展現俐落線條。

喜歡Blue on Blue穿搭，可參考這套以Scarf-Detailed Top搭配Structured Barrel Jeans的造型。上衣以獨特的圍巾領口與後領的鈕扣鑰匙孔設計，讓整件襯衫在細節上更顯考究；前腰褶皺有助勾勒出修身的輪廓，加上繭形牛仔褲，完全不用擔心小腹現形。

配件方面，Future Classics本季亦延續一貫的簡約美學，推出多款皮革手袋，為整體造型添上質感層次。Medium Boat Tote 以柔軟卵石紋牛皮製成，線條流暢，摺疊側邊的設計低調卻不失細節感，既實用又能輕鬆融入日常穿搭，自然地提升整體造型的精緻感。

若偏好小巧包款，Mini Envelope Bag 是不錯的選擇。土色調配上結繩肩帶，既有造型感又不過於張揚；而 Small Roll Shoulder 則以拉長的卷形輪廓與褶皺細節打造出結構感，肩背或斜背皆宜，是從白天到夜晚都能應付的百搭選擇，亦正好為衣櫥注入一抹靜靜的秋意。

查詢／購買：kapok