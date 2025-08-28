Fashion
28/08/2025

Cafuné 2025 秋冬手袋上線：$5,000元以下入手高質感日常Tote Bag、人氣 Stance Wallet新色登場

Text: Christy Yiu Photo: Cafuné

　　比起動輒上萬元的精品名牌，價格親民、設計精緻的小眾品牌更受當今時尚主流歡迎。轉眼間，在日台港都有著超人氣的香港設計師品牌 Cafuné，在今年迎來十週年，設計依舊簡約有型，又不失高級質感，但最吸引人的還是它的 CP 值——用不到奢侈品的價錢，就能入手一個耐看又耐用的包包，日常背得出門、正式場合也撐得住場面。

 

Stance Wallet – Terracotta $3,520

 

　　踏入十週年，當然會有新作。今年品牌的秋冬系列中，Ori Tote 是最矚目的新作之一，命名靈感源自日本摺紙藝術「Origami」，捕捉結構性折疊與精緻構築的美學理念。Ori Tote線條輪廓均是簡約，手袋兩側模仿了摺紙工藝的褶皺設計，而管狀手柄則參照了植物藤蔓的線條，添上一絲優雅。一貫 Cafuné 的設計，手袋採用優質的意大利優質Nappa皮革製成，隨袋附贈可拆卸拉鍊袋，可輕鬆存放小物件；手袋容量亦十分能裝，想放 13 吋電腦也絕無難度！

 

Ori Tote $4,400

 

　　至於9 月的另一款新作 Soft Fold Bag，則 以貝殼般的自然弧度為靈感，袋身圓潤飽滿，配合可調校肩帶，比Ori Tote 更具隨性美態，無論是上班還是出遊穿搭，也能輕鬆駕馭。同時還有過往深受歡迎的 Black Croc Stance Wallet回歸，以大膽的壓紋質感配合俐落的線條，為經典黑色注入另類質感。

 

Soft Fold Bag $4,090

 

Black Croc Stance Wallet $3,730

 

　　手袋色調方面，除了有9月下旬推出全新的紅褐色Terracott，亦有Cafuné 標誌性的Taupe、Mocha 及 Cedar等中性色調，為秋冬穿搭綴上一絲暖意。此外，熱門的 Stance Flap Wallet 亦增添煙灰色，全新版本更可加購肩鏈變成Wallet on Chain，一袋二用超方便！

 

Small Asra Boston Bag – Terracotta $3,800

 

Stance Bag – Terracotta $5,170

 

Drop Hobo – Mocha $4,600

 

Medium Stance – Taupe $4,280

 

Stance Flap Wallet - Smoke$1,660

 

除了有新款手袋，品牌亦換上新Logo，由兩個相互交織的「C」字母構成，設計靈感源自德國攝影大師 Karl Blossfeldt 鏡頭下植物藤蔓自然生長的優雅曲線，更具現代奢華感。

 

查詢／購買：Cafuné

 

