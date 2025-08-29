Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

29/08/2025

PUMA x ROSÉ 系列登場：限定芭蕾休閒Speedcat、運動街頭風單品，沒有不收的理由！

#穿搭 #Fashion News #時尚 #Fashion #Celebrity Style #運動服 #街頭風穿搭 #rose #PUMA #Blackpink
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: PUMA

　　自ROSÉ成為 PUMA 全球品牌大使以來，凡有ROSÉ加持帶貨的單品也會秒速售罄。而來到2025年秋冬季，ROSÉ 終於不再只是PUMA 代言人！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

PUMA Hong Kong（@pumahk）分享的貼文

 

　　這次 ROSÉ 首度親自操刀設計，將自己的風格融入每一件單品。整個系列以簡約單色為主，低調中帶點叛逆感，正如ROSÉ所說：「我相信，每個人都有屬於自己的節奏與標誌，當我們能全然擁抱它，那一刻才是真正的自己。」

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

PUMA Hong Kong（@pumahk）分享的貼文

 

　　PUMA x ROSÉ系列以寬鬆基本款搭配具女性特質的設計與剪裁，融合 PUMA 的經典運動服飾基因，同時加入專屬「ROSIE」字樣標誌，當中備受期待的當然是全新演繹的 PUMA Speedcat——加入芭蕾舞鞋的綁帶元素，優雅型格；Speedcat OG Premium 則以誇張鞋帶出個性，無論是日常出街還是舞台造型，都能輕鬆駕馭。

 

On ROSÉ：

PUMA x ROSÉ 女子長袖T恤 $399

PUMA x ROSÉ 迷你裙 $499

PUMA x ROSÉ Micro 手挽袋 $590

PUMA x ROSÉ Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋 $699

 

　　服飾方面，從Oversized 外套、網狀上衣、迷你裙，都注入了ROSÉ的時尚觸角，像是重新演繹的PUMA經典運動套裝：運動外套與梭織長褲以寬鬆舒適的現代化剪裁回應傳統設計；同系列亦包括半拉鍊式外套、連帽外套以及印有「ROSIE」字樣的網狀上衣，當然還有帽子、旅行袋、和Mini Bag等，充滿ROSÉ的運動街頭風美學。

 

On ROSÉ：

PUMA x ROSÉ 女子網狀上衣 $299

 

On ROSÉ：

PUMA x ROSÉ 女子T恤 $299

PUMA x ROSÉ T7 女子梭織長褲 $899

PUMA x ROSÉ T7 女子運動外套 $999

PUMA x ROSÉ Speedcat PRM 女子休閒鞋 $899

 

　　目前 PUMA x ROSÉ 系列已正式登場，不過編輯部翻查PUMA官網，顯示鞋款暫時已售罄，雖然未知會否補貨，但對同系列其他產品有興趣的話，就要趕快入手了！

 

查詢／購買：PUMA

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
You May Also Like
#穿搭 #Fashion News #時尚 #Fashion #Celebrity Style #運動服 #街頭風穿搭 #rose #PUMA #Blackpink
More on Fashion

版主留言

Fashion Columnists
More
放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk