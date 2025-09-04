第十屆 CENTRESTAGE 隨郭培新系列「鎏光」揭幕！FASHIONALLY Collection 看本地設計四重奏

在香港的時尚板圖上，CENTRESTAGE 一直是重要的存在。今年踏入第十屆，這場由香港貿易發展局主辦的時尚盛會於本周末載譽歸來，集合超過 260 個來自全球的品牌，規模更是歷屆之最！

郭培的「鎏光」時刻

今年最矚目的亮點之一，莫過於國際高級訂製時裝設計師郭培來港。早前郭培西九文化區M+舉辦的CENTRESTAGE ELITES上發佈了全新系列「鎏光」，共打造了逾30件的訂製服，以熔金傾瀉的璀璨瞬間為靈感，結合傳承之技與現代工藝。部分作品在CENTRESTAGE展會中亦有展示，同時她亦在本日（9月4日）出席「大師分享會」，讓人一窺她的創作靈魂。

FASHIONALLY Collection：本地設計四重奏

在眾多活動中，觸目的還有 CENTRESTAGE 的首場時裝表演 FASHIONALLY Collection，由四個本地設計師品牌：phenotypsetter、MARCCH、OUS和Oplus2領銜演出，展現香港新一代的設計美學與風格。

以玩味和非常態為設計語言的phenotypsette，這次帶來「Curated Fluidity」系列，靈感來自包裹的概念與 V&A East Storehouse 的創新精神。設計以解構線條與層次配件展現流動美學，採用升級再造布料與天然染料，重新定義時尚的可持續性。

男裝品牌MARCCH則主打詩意與實驗性美學，本季的「Transition」系列以「重新賦予被遺忘物件的價值」為主題，靈感來自藝術家 Adrian Esparza 的展覽「U-Turn」，透過解構設計語言，探索極簡主義與文化記憶之間的張力，打造出具反思性的服裝作品。

同樣以男裝為主的OUS，整體設計風格來更前衛。時裝秀上展示的「殼變」系列以機械結構為靈感，融合裝甲外殼的堅韌輪廓與精密線條。設計強調立體剪裁與功能性，呈現出如未來戰甲般的工業美學，冷峻又前衛，更具街頭風格。

走法式小清新的Oplus2，這天帶來的「Shape Me Up」系列探索建築與花卉的交匯美學，設計融合俐落剪裁與流動線條，色彩從鮮明到柔和，鼓勵穿著者擁抱自身獨特的輪廓，展現力量與優雅並存的身份認同。

今年CENTRESTAGE 展會設六大主題展區，當中新增的 Accessories 展區針對回應市場和潮流的需求；而Urban 展區則包括張繼聰主理品牌 Petrolhead等。部分展商如 Bethel、Glocal Mahjong 一筒等提供即場零售，讓參觀者可即場選購心儀設計品！此外，場內亦設 AI 體驗與工作坊、換取CitiScent 專屬香水推廣等等，相信屆時十分熱鬧。

CENTRESTAGE

2025年9月3至5日（星期三至五）：上午10時至下午7時

2025年9月6日（星期六）：上午10時至下午6時

地址：灣仔香港會議展覽中心

費用：免費

查詢：CENTRESTAGE