艾美獎2025紅毯造型Best Pick：「星期三」Jenna Ortega超前衛寶石上衣、BLACKPINK Lisa訂製粉紅蓮花禮服仙氣全開！

來到一年下旬，各大影展頒獎禮陸續舉行，昨日先有艾美獎完美落幕，除了恭喜各位得獎演員，頒獎禮的紅毯同樣是焦點所在！紅毯上，女星們爭妍鬥麗，為這場電視界盛事注入濃厚的時尚氣息，不知道哪位女星的造型讓你最驚艷？編輯部就選出了以下5位Best Pick，一起看看她們如何以時尚語言詮釋自我風格！

Jenna Ortega in Givenchy & Pomellato

今屆紅毯最觸目的造型，相信絕對是「星期三」Jenna Ortega！Jenna這晚以一身 Givenchy的水晶上衣驚艷全場，拼接的寶石上衣大膽前衛，是Sarah Burton接掌 Givenchy後的首個系列作品之一，寶石細節在燈光下閃爍，與Jenna冷峻的氣質相得益彰。首飾方面，Jenna搭配了來自 Pomellato 的 Nudo 系列珠寶，與寶石造型和應，成為了鏡頭焦點所在！

BLACKPINK Lisa in Lever Couture

和《白蓮花大飯店》演員一同出席頒獎禮的Lisa，這晚選擇了 Lever Couture 訂製的粉紅蓮花禮服，禮服以層層堆疊的花瓣結構打造出立體感，搭配Christian Louboutin 紅底高跟鞋和Bvlgari珠寶，整體造型柔美中帶剛強力量，宛如從夢境中走出的仙子！值得一提的是，Leah Lewis亦曾於2024年出席奧斯卡頒獎禮時穿上這套禮服，不過當然是各有各好看。

Cate Blanchett in Armani Privé

繼早前的威尼斯影展，Cate Blanchett再次在艾美獎紅毯選擇穿上 Armani Privé。這天她以高訂天鵝絨連身褲裝亮相，褲裝剪裁俐落，結合男性化線條與女性化細節，展現她獨有的中性魅力，深色天鵝絨材質在燈光下散發低調光澤，與她一貫的優雅氣場完美融合， 再次向已故時尚大師Giorgio Armani致敬。

Sydney Sweeney in Oscar de la Renta

新一代性感女神Sydney Sweeney則以Oscar de la Renta 的紅色緞面禮服現身紅毯，胸衣式剪裁勾勒出她的S型曲線，展現性感與高貴並存的風格；身上搭配高達175卡的鑽石珠寶更是閃耀奪目，而紅唇與復古髮型則為整體造型注入極致華麗感。

Scarlett Johansson in Prada

另一邊廂，Scarlett Johansson則完美展示了紅毯造型也能穿出簡約華麗感。Scarlett選擇了 Prada 的奶油黃無肩長裙，禮服設計以極簡主義為基礎，透過細緻的布料與線條展現高級質感。柔和色調與流動剪裁讓她散發優雅迷人的知性美：不靠誇張元素，而是以氣質與細節取勝！