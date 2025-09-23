Fashion
23/09/2025

粗框眼鏡熱潮回歸！Jennie同款的Ray-Ban Wayfarer Puffer，會是2025秋冬時尚MVP？

#太陽眼鏡 #Celebrity Style #穿搭 #眼鏡 #Wayfarer Puffer #Blackpink #Jennie #Jennie同款 #秋冬穿搭 #Ray-Ban #Trending Items #2025秋冬穿搭 #時尚 #A$AP Rocky
Text: Christy Yiu

　　作為時尚編輯，趁著颱風天空檔手癢癢，又是搜羅高質感時尚單品的好時機。雖然下雨天用不著太陽眼鏡，但我會說這是女生衣櫥必備的Item ⸺即使簡單的T恤牛仔褲，只要搭配一副時尚的太陽眼鏡，馬上搖身一變成為時尚達人！而從近年人氣的Prada到Miu Miu，也可見本季眼鏡設計都朝著「厚、重、有存在感」的方向走。

 

 
 
 
　　相信眼利的大家，應該也會留意到日前Jennie在Instagram的照片中，戴上一副來自Ray-Ban的黑色粗框太陽眼鏡，翻查品牌網頁，發現原來這副太陽眼鏡大有來頭：由 Ray-Ban 創意總監 A$AP Rocky 親自操刀的 Wayfarer Puffer。

 

 
 
 
　　A$AP Rocky本年初被任命成為Ray-Ban的首位創意總監， 當中Wayfarer Puffer正正是A$AP Rocky對品牌經典 Wayfarer的最強重塑。鏡框線條更厚、更立體，視覺衝擊力十足。而當Jennie 戴上 Ray-Ban Wayfarer Puffer後，相信這副眼鏡勢必成為2025 秋冬配件趨勢的指標。

 

 
 
 
　　和Jennie同款的是MET Gala 特別版，鏡框鑲嵌天然真鑽，搭配 14K 純金細節，連鏡腿都藏著 Ray-Ban 的標誌。每顆鑽石由義大利珠寶設計師 Alessandro Bernini 手工鑲嵌，共六種鏡框色選：黑、白、紅、藍、粉紅、綠；不過這副眼鏡定價$52,760元，不是人人都能輕鬆入手。

 

 
 
 
　　當然，Wayfarer Puffer也有親民的普通款，售價$1,670起，同樣有多元鏡框顏色選擇，保留厚實輪廓與立體感，戴上有氣場；亦可按需要選擇不同鏡片，兼顧造型與實用性，將街頭元素注入高級設計，日常佩戴也毫無壓力，絕對本季必入手的人氣款式吧！

 

 
 
 
查詢／購買：Ray-Ban

 

