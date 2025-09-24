Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

24/09/2025

萬眾期待的NikeSKIMS來了！塑形 x 運動服，Kim Kardashian重新定義的機能美學！

#Kim Kardashian #NikeSKIMS #Celebrity Style #Fashion #Fashion News #Skims #Nike #機能美學
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: NikeSKIMS

　　相信大家最近有滑過IG的話，應該已經被這個聯名洗版——NikeSKIMS正式登場！這個由運動品牌巨頭Nike和話題女王Kim Kardashian主理的SKIMS聯手打造的系列，設計不止糅合了SKIMS的特色塑身衣元素與一貫的裸色美學，更是重新定義了機能美學與身體自由。

 

 

　　NikeSKIMS系列主打女性運動內衣與休閒服，設計靈感來自女性在運動中對支撐性、舒適度與自信的渴望。以無縫剪裁、透氣材質與包覆設計為重點，從高強度訓練到日常穿搭，每一件單品都兼顧機能與美感！全系列共有七大系列、58款單品，品牌更揚言可以有超過一萬種搭配方式。

 

 

　　先看首波釋出的3大系列，Matte涵蓋 21款日常必備單品，提供中等強度壓縮效果與針對性的平滑塑形；系列採用創新面料，結合NikeDri-FIT科技，大大提升運動裝備必須的導濕性能，適合日常健身與瑜伽穿搭。

 

 

　　主打支撐性與流暢感的Shine，採用了速乾科技，表面帶有低調光澤，同時具備良好的延伸和擴展性，更為適合力量訓練活動；而Airy系列則推出七款透氣的針織單品，靈感源自網狀設計，適合疊搭與自由運動。系列採用超輕量的開放式網眼面料，提供修身與寬鬆兩種廓形，會是低強度訓練與輕鬆造型的理想選擇。

 

 

　　此外，NikeSKIMS這次亦公開了四個季節性系列：Vintage Seamless 系列採用無縫針織工藝與水洗工藝打造，呈現出復古感的穿著效果，除了訓練，也適合日常穿搭。Matte Tricot 系列則提供極簡、流暢的運動套裝，靈感源自經典田徑服飾，選用了啞光面料，觸感更為柔軟。Semi-sheer Weightless Layers 半透系列專為低強度運動而設計，而Shiny Nylon寬鬆褲款則為每一套運動造型增添更多層次與時尚感。

 

 

　　值得一提的是，NikeSKIMS不只是為女性設計，而是由女性主導的設計。Kim Kardashian親自參與每一個細節：「我們的使命十分明確，就是要毫不妥協地重新定義女性運動服飾。這個系列將前沿性能與大膽前衛的設計結合在一起，賦予女性運動員自信與自由。」

 

　　NikeSKIMS 首個系列將於9月26日上市，除了可於Nike和SKIMS的官網入手，亦會於雙方位於紐約和洛杉磯的旗艦店及指定零售店舖有售。

 

查詢：NikeSKIMS

 

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

我要回應
You May Also Like
#Kim Kardashian #NikeSKIMS #Celebrity Style #Fashion #Fashion News #Skims #Nike #機能美學
More on Fashion

版主留言

Fashion Columnists
More
放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk