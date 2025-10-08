2025秋冬手袋必收3選！Dior Lucky 別注系列、Maison Margiela 經典 5AC、Miu Miu 期間限定 Atheneum 秋日校園風

2025 年秋冬手袋風潮正熱烈展開，這一季品牌不約而同地以經典與創新交織的設計元素，帶來既實用又具時代個性的款式。從復刻經典的故事感手袋系列，到巧妙揉合細膩工藝與青春元素的新潮款式，手袋不再只是配飾，更成為展現品味與態度的重量級主角。

Dior Lucky 別注系列：展現秋日花漾浪漫

Dior Lucky 別注系列延續 Monsieur Dior 所鍾愛的幸運符號，以摩登方式重塑經典，讓品牌的創意精神再一次閃耀。系列中從象徵 Dior 的星星、蜜蜂到四葉草，全都巧妙交織於設計之中，隨心搭配，優雅與俏皮兼備。全新春季限定印花更是令人著迷：Dior Astral Flowers 與 Dior Flower Calendar Allover 以粉嫩花卉盛放，浪漫呼應創辦人對大自然與星象的情迷；Dior Zodiac Flowers 系列則將十二星座化作花園密語，綻放於行李吊牌與旅遊袋之上，高訂詩意隨行，讓旅行更添星運與風格。而品牌經典手袋系列，如Lady Dior、Dior Book Tote、Dior Toujours Vertical 及 Dior Groove 手袋等，除了換上最新圖案，更綴上精緻奪目的吊飾細節，讓你舉手投足皆是焦點。

Maison Margiela Avant-Première：全新詮譯永恆優雅型格

2025 秋冬 Avant-Première 系列以「時間印記」為核心，透過摺皺、斑駁與褪色等工藝，營造出如同長久陪伴後的質感痕跡，體現時尚與歲月共舞的哲思。此季手袋系列焦點落在品牌經典 5AC 手袋的最新演繹。自 2016 年誕生以來，5AC 以其無襯裡設計及蠟面處理，傳遞獨特而歷久不衰的「永恒經典美感」。2025 秋冬推出的版本更進一步以栗棕、琥珀與 Bianchetto 白三種配色亮相，並提供大、中、小三種尺寸選擇，讓經典包型在不同場合自由切換。整個系列既向時間致敬，也將工藝與創意完美融匯，讓經典包款在當代語境下煥發新生。

Miu Miu 期間限定 Atheneum 系列：重現青春秋日校園氣息

Miu Miu 全新 Atheneum 系列延續品牌一貫的校園美學，既有經典校園風元素，卻巧妙滲入青春叛逆與不羈氣息，讓傳統格調多了一份玩味。

除了近年越來越受年輕人歡迎的衣服系列，手袋系列也為整個系列提升亮點，令其休閒格調再度增添深度與高級時尚感。經典 Pocket 手袋時尚感與功能兼備，將實用價值昇華成時尚語言；多款百搭背包同樣吸睛，其中包括迷你背包款式，以及以書包為靈感、以嶄新皮革上色的結構款，更展現材質的多樣質感。全新登場的 Solitaire 手袋及保齡球包則是本季驚喜亮相。從柔軟絎縫納帕皮到呼應成衣的格紋設計，每一細節皆透現 Miu Miu 對結構與風格的細膩拿捏，將前衛的時代感與街頭風時尚的日常實用完美交織，進一步豐富 Atheneum 系列的年輕不羈魅力。

