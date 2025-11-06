Fashion
06/11/2025

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！

Text: Christy Yiu

　　Lyst 的季度熱銷排行榜向來是觀察時尚潮流的最實用指標，既能看見品牌間的角力，也能一探消費者的選品偏好。在日前公布的 2025 年第三季榜單中，Saint Laurent 憑 Kate Moss 主演的形象廣告以及 Bella Hadid 回歸秀台登頂成為榜首、過往長穩三甲的 Loewe 則因前創意總監 Jonathan Anderson 過檔 Dior 而大跌至第8位；而其中最令人矚目的，繼續是不屬奢侈品牌的COS，排名一舉躍升至第三位，就連 The Row 也只得第四。

 

 
 
 
　　COS 於本季搜尋量激增 147%，去年同樣上榜的茄士咩毛衣今季強勢回歸，再度成為熱門單品，同時展現品牌特色：結構感設計、低調溫暖與成熟不僵硬的觸感極簡主義。另一方面，The Row 的搜尋量增加了28%。繼上一季的「拖鞋美學」後，今季 The Row 的鰻魚皮 Loafer 擠入人氣單品榜，同場還有 Saint Laurent 的 Le Loafer。如此看來，Quiet Luxury 仍是時尚主流。

 

 
 
 
#1 COS茄士咩毛衣

 

　　COS 的 Cashmere Sweater 是去年 Q4 單品排行榜的第五位，來到今年 Q3，這件茄士咩毛衣已升上第三大熱單品，以寬鬆剪裁與厚實紋理，展現出結構感與舒適度的完美平衡。中性色調如米白、灰褐與深墨綠等亦是易於搭配各類下身單品如寬褲或A字裙，可營造層次感；配襯皮革短靴或運動鞋皆可。寒冬時可再外搭長版大衣，保暖又時尚，不到二千元的價錢，實在是性價比極高。

 

Cashmere Crew-Neck Jumper $1,800

 

#2 The Row 鰻魚皮樂福鞋

 

　　雖然鰻魚皮鞋不是我杯茶，但 The Row 的鰻魚皮樂福鞋卻在今季收穫了不少粉絲。主打低調奢華的材質與簡潔俐落的鞋型，不張揚的設計貫貫徹品牌的極簡哲學，這雙鞋款適合日常通勤，可與九分西裝褲或直筒牛仔褲搭配，露出腳踝更顯俐落；推薦上身選擇針織衫或襯衫（像是上文提到的 COS），打造簡約高級感；配件方面則建議搭配中性色皮革包款，延續整體的低調質感。

 

Soft Loafer in Eel $12,700

 

#3 Saint Laurent Le Loafer

 

　　榮登榜首的 Saint Laurent，本季主打鞋款有 Le Loafer，這雙樂福鞋同樣是 Lyst Q3 第二大熱單品，以銳利線條與精緻皮革打造出百搭的現代鞋型，融合了品牌經典設計語言與實穿美學，無論搭配西裝或牛仔褲，都能呈現俐落造型；想大膽嘗試的話，可與 Oversized 西裝外套或皮衣混搭，展現中性時尚感；配搭金屬飾品，大大提升整體氣場。

 

Le Loafer Supple In Shiny Leather $8,950

 

