Gucci全新實用系半月包Gucci Attache登場！一個G字扣變出4個揹法！70年代復古氣息、本季必備 IT Bag！

對於各個時裝迷、手袋控來說，每年每季的IT Bag又怎會嫌多？Gucci的創意總監Alessandro Michele，從Jackie 1961到Horsebit 1955，都特別擅長從Gucci悠久的品牌歷史挖掘靈感，今年秋冬則帶來了富70年代復古時尚氣息的Gucci Attache Bag！ Attache的一個G字形袋扣，為手袋變出4個時尚揹法，一起來看看這集實用與時尚於一身的IT Bag！

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Gucci創作總監Alessandro Michele表示︰「我當時在品牌典藏庫不經意一瞥，頓時為這款手袋著迷……將之重塑並納入洛杉磯時裝展Love Parade系列的欲望驀地萌生，因其典型70年代造型流露極為現代的氣息，教我不禁拿出象徵雙重功能概念的百變符號 —— G字袋扣細節，其機械起源令它不僅體現手袋蘊含的資產階級精神，亦兼備實用功能。」

Gucci Attache Bag 取材自1975年的手袋款設計，以70年代圓潤、柔軟的形狀為主體，再結合G字形鉤扣與品牌標誌性的Web條紋撞色織帶，勾勒出半月形設計，為Attache系列賦予揉合復古與現代氣息的獨特魅力。

「Attache」在法文原意就是「鉤扣」的意思，同時亦可作為扣子開合的擬聲詞。延續命名的巧思，Gucci Attache手袋中央採用了金屬G字形扣環連接揹帶兩側，它不僅是綴飾小亮點，更控制著整個半月包的輪廓！

Gucci Attache的形狀和容量如符號般百搭多變，體現當代格調和取態的精髓。Gucci Attache手袋推出中號及小號尺寸，亦配有可更換的同色皮革與撞色織帶，讓手袋可以成為單肩揹包、手提包、腋下包，也能作為斜揹包使用，手袋線條所展現的魅力，讓都市時尚女性都抗拒不了。

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Gucci Attache一推出，就已經吸引了不少女星、時尚達人的喜愛，如台灣名媛蔡詩芸、關穎，以及劉雯、賈靜雯都紛紛分享造型照片！

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