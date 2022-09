HermèsFit登陸大館！在標誌性的橙色健身空間內，該運動先，還是打卡好？

HermèsFit顧名思義設有一系列Fitness Class,包括瑜伽Carré Yoga、伸展Belt Streching、拳擊Kickboxing with Bracelets 、平衡Hat Balance Challenge、手環芭蕾Ballet Arms with Bracelets等等,都可免費於官網登記,讓專業教練帶你開啟運動時刻。與此同時,這些Fitness Class都會恰當的配以Hermès一些標誌性的產品一起進行,如絲巾則會在瑜伽課上作為拉力帶、手環作為伸展Belt Streching的輔助、還是Hermès的帽子則訓練平衡時所使用……而中間的擂台除了進行拳擊運動外,晚上則化身舞台,請來DJ表演,而現場的音樂會也會將氣氛推至高點,在這個環境下,都不知道做運動先,還是打卡好了!

You May Also Like