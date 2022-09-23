如雲朵般可愛，又如枕頭般鬆軟：讓LOEWE的Puffer Goya Bag成為你的秋冬IT Bag

早前，LOEWE在FW的Runway Collection中，展出一款Goya的變奏版，軟綿綿的質地與蓬鬆的設計讓人不禁期待秋冬的到來！

一年前，Goya系列首次亮相於LOEWE 2021秋冬Runway Collection中，其設計是一款簡約、俐落的正方形袋款，雖然低調百搭，但總覺得缺少一些特色，也未必讓人過目難忘，或許也沒有如Puzzle系列那般經典。而今年秋冬，這個系列再次登上時裝週，但萬萬沒想到，這一變奏卻讓人不禁期待秋冬的到來！

Puffer Goya Bag出自品牌的創意總監Jonathan Anderson之手，這一變奏，將原本的簡約俐落變得圓滑，光滑平整的小牛皮也變成蓬鬆柔軟的小羊皮，品牌具標識性的四個草寫 L Logo依舊在中間，只是放在Puffer Goya Bag上，那鬆軟程度更加明顯了！

Puffer Goya Bag 採用小羊皮材質，配以鵝毛襯墊，從視覺和觸覺上，都甚是柔軟。顏色有黑色Black、深朱古力色Dark Chocolate、駝色Camel、黏土綠色Clay Green、梅花色Plumrose共5種色調，配以品牌標誌性的甜甜圈金屬鏈，為秋冬添一絲質感。

Goya系列未必是LOEWE的皇牌，但Puffer Goya Bag如雲朵般可愛的形態，又如枕頭般舒適的設計，軟綿綿的感覺叫人充滿療癒感，想必在這次的Runway Show上，在不少人心中留下驚喜。

查詢：LOEWE Puffer Goya bag i