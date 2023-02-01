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01/02/2023

Nike x Tiffany & Co.最新聯乘：Black撞Tiffany Blue的Air Force 1波鞋即將面世！

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Text: DIVA 編輯部 Photo: Tiffany & Co.

　　聯乘這件事，要麽就水靜河飛，要不就是備受矚目。

 

　　繼重磅藝術家Daniel Arsham的49件限量「Blue Box, Circa 3021」後，Tiffany & Co.日前釋出與Nike聯乘的消息，單是社交平台上Tiffany Blue的鞋盒已經讓人甚是好奇和期待！Tiffany & Co.今次的聯乘打破了以往以珠寶為主角的路線，而這次的主角落在了Nike的Air Force 1 1837 波鞋上，以慶祝它誕生40週年！

 

 

　　經典的Air Force 1（AF1）誕生於1982年，由球鞋設計師Bruce Kilgore親自操刀，是首款將氣墊元素注入球鞋的設計。演變至今，已有不少配色和變奏，逐漸成了品牌的經典，也成了鞋櫃中的基本穿搭單品，不管打不打籃球，相信有不少人都曾擁有過這雙鞋！

 

 

　　今次的最新聯乘保留了AF1的經典設計，鞋身以純黑色麂皮為主，Swoosh勾形標誌則以配以Tiffany & Co.的經典色調——Tiffany Blue，藍黑相撞，延續鞋款簡約和利落的純粹。除了經典的Tiffany Blue色調，鞋舌也以統一色調繡上Tiffany的字樣，鞋踭上方也綴以品牌的小細節——刻有品牌名稱的純銀牌子；附贈的鞋帶除黑色以外，還有三種色款選擇，包括白色、黃色和Tiffany Blue，鞋款暫時未有發售時間，但售價已定，為 400美金，約3120港元左右。

 

 

　　同期，Tiffany & Co.亦將推出一系列聯乘設計限量版純銀配飾，包括純銀哨子、鞋拔、鞋刷及 Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 運動鞋專屬鞋帶扣，並將於美國 Tiffany.com 發售。
，售價為 250 至 475 美元，設計包括純銀哨子、鞋拔、鞋刷及 Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 運動鞋專屬鞋帶扣。

 

 

 

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