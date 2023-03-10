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10/03/2023

Hermès Apple配件系列新色上架！Casaque錶帶大玩6色撞色！AirTag吊飾推新圖案 + 超吸晴亮麗竹葉綠色！粉絲們action！

#Hermes #愛馬仕 #Apple #名牌 #皮革 #時尚 #潮物 #Apple Watch #Swift小牛皮 #AirTag #Gadget #錶帶 #Apple Watch錶帶 #Apple Watch Hermès #Apple Watch 8
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Text: Christy

　　Hermès和Apple自2015年起合作至今，一直深受粉絲歡迎，每次推出新品都掀起搶購熱潮。近日Apple除了公布iPhone14新顏色，其Hermès配件系列的新成員亦悄悄上架，當中包括一系列Apple Watch錶帶、AirTag吊飾和鑰匙圈，全部是必收之選！

 

Apple Watch Hermès Casaque錶帶2023新配色

 

　　這次新配色的分別有Casaque系列和Swift皮革系列。Casaque錶帶的設計靈感源自騎師服的繽紛顏色，一共有雙圈和單圈兩個款式。雙圈款式採用六色Swift小牛皮拼接設計，由法國工藝師人手逢製而成。而單圈款式則分別有紅色配藍寶石色以及玫瑰粉紅色配黑色，以尼龍織製，適合運動和游泳時佩戴。

 

Apple Watch Hermès Casaque Double Tour－Orange／Blanc（橙色配白色Swift皮革）

$4,549

Apple Watch Hermès Casaque Single Tour－Rouge H／Bleu Saphir（紅色配藍寶石色）

$2,299

Apple Watch Hermès Casaque Single Tour－Rose Azalée／Noir（玫瑰粉紅色配黑色）

$2,299

 

Apple Watch Hermès Swift錶帶2023新配色

 

　　Swift皮革系列一向給用家多色選擇，錶帶同樣採用柔軟的Swift小牛皮製成，其不鏽鋼錶扣有如馬鞍帶上的配扣，呼應Hermès的馬術傳統。今季Swift系列一共推出三款新配色：竹葉色、玫瑰粉紅色和白色。和Casaque系列一樣，有單圈和雙圈款式以供選擇，雙圈設計較單圈纖細優雅，更適合手幼的女生配戴。

 

Apple Watch Hermès Single Tour／Attelage Double Tour－Bambou（竹葉色）

$2,499／$3,699

Apple Watch Hermès Single Tour／Attelage Double Tour－Rose Azalée（玫瑰粉紅色）

$2,499／$3,699

Apple Watch Hermès Single Tour／Attelage Double Tour－Blanc（白色）

$2,499／$3,699

 

下一頁：新AirTag吊飾＋鑰匙圈

 

 

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