新色登場！8款Bottega Veneta夢幻淡黃色手袋：名人愛用Padded Cassette、2023最新Small Andiamo、可愛小廢包Arco Tote

說到Bottega Veneta，除了其標誌性的Cassette手袋，相信大家也會第一時間想起近年大熱的「BV綠」。在各大品牌紛紛為單品換上粉紅和綠色等春裝之際，一向走在顏色尖端的BV再為一系列手袋塗上夢幻淡黃色「Ice Cream」，既清新柔和，又低調淡雅，令人一看便想收歸家中衣櫥！以下8款新色BV手袋，你看中哪一個？



名人愛用IT Bag：Small Padded Cassette



Padded Cassette可說是近年最受潮人們歡迎的手袋之一，更是不少名人如Victoria Beckham、Hailey Baldwin等的IT Bag！Padded Cassette Bag以夾棉熱壓技術，把BV的經典編織格紋放大變成立體款式，加入蓬鬆感，比原本的Cassette Bag再添可愛感。這次新推出的Ice Cream Small Padded Cassette更是份外清新，充滿春夏氣息，絕對是必收之選！



最值得入手的BV？Teen Jodie／Mini Jodie



曾被Lyst評為BV最值得入手的Jodie，推出後隨即風靡時尚界，加上其極簡美學設計和獨特色調，Jodie就像一個永不會過時的手袋！Jodie袋身採用弧形設計，配以BV經典編織工藝，分別有Teen Jodie和Mini Jodie兩款讓大家選擇，前者容量更大，實用性高；後者即可愛優雅，適合日常不同穿搭。



BV 2023最新手袋！Small Andiamo



作為BV家族的新成員，今年新推出的Andiamo在BV經典編織上，綴以小黃銅繩結扣飾，設計簡約低調，除了可以手提亦可斜背，較品牌的其他手袋相對容易駕馭。當中Small Andiamo亦換上新Ice Cream顏色，夏日感滿滿。新手袋配上新顏色，沒理由不收吧！



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