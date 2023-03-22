最強聯乘回歸！adidas x Gucci 2023春夏系列：撞色ZX 8000球鞋、全新色調Gazelle運動鞋、GG Monogram漁夫帽

品牌聯乘向來也是時尚界焦點，說到近年最受關注的，必定少不了去年Gucci和adidas的聯乘系列，一推出便掀起一番搶購潮！去年反應如此熱烈，今年雙方隨即再下一城，將於春夏推出一系列全新單品，快快搶先預覽，預備開搶！

聯乘系列去年由Gucci前任創意總監 Alessandro Michele帶領，令Gucci一度取代BALENCIAGA，成為Lyst Index的最熱門品牌，震撼時尚界。在率先公開的官方look book中，已經預告了一系列的春夏單品如T-Shirt、外套、運動套裝、漁夫帽和旅行袋等。

是次品牌除了在設計上融入了兩者logo，不少單品如漁夫帽、外套、拖鞋等亦注入了Gucci標誌性的GG Monogram，加上大膽撞色設計，提高了時尚感，相信粉絲們光是看到已十分興奮！

不過說到這次聯乘必搶的，絕對是一系列的全新鞋款。當中大熱的adidas x Gucci Gazelle 再度回歸，更推出四款全新色調，包括灰色、黑色、藍色和綠色。此外，今季更會有全新ZX 8000球鞋以及Adilette和 Sideline兩款拖鞋登場，配色同樣搶眼。adidas x Gucci聯乘系列將於今個春季上架，有興趣的大家切勿錯過！